MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW/ - Véritable îlot de fraîcheur au cœur du parc Jean-Drapeau, la plage Jean-Doré ouvre ses portes le 1er juillet. Que ce soit pour se prélasser au soleil, jouer une partie de volleyball de plage, pique-niquer en famille, profiter d'un moment de détente en nature ou simplement se dégourdir à proximité d'un point d'eau rafraîchissant, ce lieu est un incontournable pour tout amateur de baignade.

Une plage animée avec une foule d'activités nautiques

En plus du bain libre, il est possible de profiter d'un grand éventail d'activités à la Plage. Aquazilla est de retour avec ses structures gonflables, composées d'obstacles, de glissoires et de plateformes pour sauter à l'eau. Il est aussi possible de louer plusieurs types d'embarcations nautiques tels que : kayaks, pédalos et planches à pagaie (SUP). À nouveau cette année : les visiteurs peuvent apporter leur planche à pagaie ou leur kayak personnel pour explorer le lac de la Plage et ses lagunes. De ce fait, le parc Jean-Drapeau a installé des stations de nettoyage à proximité des quais afin de freiner la propagation du myriophylle à épis et des autres envahisseurs dans les plans d'eau du Québec.

Que vous soyez un athlète ou un nageur occasionnel, le Parc met également à disposition un parcours de 300 mètres pour la nage en eau libre dans le secteur du lac de la Plage. Composé de trois corridors balisés, cet aménagement est idéal autant pour l'entraînement compétitif que pour l'initiation à ce sport et permet de profiter du plan d'eau à un tout autre niveau.

Pour les plus téméraires, notre partenaire KSF offre des cours de yoga ou d'entraînement physique sur planche à pagaie. Une expérience unique à vivre à la plage Jean-Doré, avec des passionnés de sports aquatiques reconnus et pionniers au Québec. Côté terre ferme, les huit terrains pour pratiquer le volleyball de plage redeviendront accessibles dès le 8 juillet.

Tarification, concession et comment s'y rendre

La plage Jean-Doré est ouverte de 11h à 18h en semaine et de 10h à 19h30 les fins de semaine, jusqu'au 22 août. Elle sera ensuite accessible uniquement les week-ends, avant de fermer le 5 septembre. Les coûts d'entrée sont de 9 $ par adulte, 4,50 $ par enfant (3 à 13 ans), gratuit pour les 2 ans et moins et 22 $ pour une famille composée de 2 parents et 2 enfants. Pour les fidèles visiteurs, le Parc réintroduit le passeport-saison cette année, au coût de 25 $ pour les enfants, 50 $ pour les adultes et 99 $ pour les familles.

Pour les baigneurs qui ont envie de casser la croûte, la plage Jean-Doré a également une offre alimentaire sur le site qui comprend paninis, salades, collations, délices glacés et breuvages pour tous. De plus, cette année, des bacs pour le compostage seront disponibles sur le site afin d'améliorer la gestion des matières résiduelles.

Un service de navette offert par la STM (768) est disponible à partir de la station de métro Jean-Drapeau. Il est aussi facile de se rendre à la Plage à vélo en empruntant le circuit Gilles-Villeneuve. Les visiteurs pourront utiliser l'entrée sud, à proximité du stationnement P4.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

Pour tout savoir sur la programmation du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

