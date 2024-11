Le gouvernement du Canada accepte les propositions de projets qui offrent aux Canadiennes et Canadiens plus d'occasions de faire du sport, particulièrement les projets qui visent à inclure davantage de groupes sous-représentés.

GATINEAU, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le sport contribue à l'édification des communautés, rassemble les gens et transforme des vies. Pourtant, trop de personnes au Canada se heurtent encore à des obstacles qui les empêchent de profiter des bienfaits du sport. Pour remédier à cette situation, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a annoncé un nouvel appel d'offres dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Les organismes nationaux de sport ou ceux qui sont en mesure d'offrir des activités dans plusieurs provinces ou territoires sont invités à soumettre des propositions. L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à éliminer les obstacles à la participation sportive chez les groupes sous-représentés, notamment les membres des communautés noires, autochtones, racisées et 2ELGBTQI+, les personnes en situation de handicap, les personnes à faible revenu, les personnes âgées, et les nouveaux arrivants et arrivantes. Les organismes dont les propositions seront retenues travailleront avec des organismes locaux pour s'assurer que les occasions sportives sont offertes à toute la population.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a alloué 15 millions de dollars sur 2 ans à l'initiative Le sport communautaire pour tous, soit 5 millions en 2024-2025 et 10 millions en 2025-2026. Ce financement s'inscrit dans la vision d'ensemble du gouvernement du Canada de créer un système sportif à l'image des valeurs canadiennes que sont l'inclusion, l'accessibilité et la participation communautaire.

Les organismes sont invités à soumettre leurs propositions d'ici le 23 décembre 2024.

Citations

« Le sport unit les communautés et donne aux gens la confiance et les compétences nécessaires pour réussir. Malheureusement, trop de Canadiennes et Canadiens sont encore laissés pour compte. Grâce à l'initiative Le sport communautaire pour tous, nous faisons tomber les obstacles et veillons à ce que tout le monde, en particulier les personnes qui sont encore exclues, puisse profiter des bienfaits du sport dans sa communauté. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

Faits en bref

Le financement sera alloué pour les exercices financiers 2024 à 2026.

Au moins 20 % du budget total de l'initiative Le sport communautaire pour tous sera consacré à des activités pour les personnes en situation de handicap.

Les projets financés doivent être :

Abordables : Les projets proposés seront offerts à un coût minime ou nul pour les participantes et participants.

Axés sur les résultats : Les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation et la rétention des membres des communautés sous-représentées.

Axés sur le sport organisé : Bien que d'autres activités telles que l'exercice et l'amélioration des compétences puissent être incluses, l'activité principale devra être le sport organisé et devra comprendre des pratiques sportives sécuritaires.

Écologiques : Les projets devront avoir une incidence minime, voire positive, sur l'environnement.

Accessibles : Les projets devront répondre aux besoins d'au moins un groupe sous-représenté, mais pourront être ouverts à toutes et à tous, et permettre un large éventail de capacités athlétiques.

Disponibles : Les projets devront être offerts dans des communautés mal desservies et représenter la diversité des régions.

En tant que principal bailleur de fonds du système de sport amateur du Canada, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les athlètes canadiens, les organismes nationaux et multisports qui les soutiennent, ainsi que les mesures visant à accueillir des manifestations sportives internationales.

En 2023-2024, Sport Canada a affecté 266,8 millions de dollars aux organismes nationaux de sport et aux athlètes de haut niveau, ainsi qu'à diverses mesures visant à accroître la participation sportive et à améliorer les pratiques sportives sécuritaires.

Liens connexes

Initiative Le sport communautaire pour tous

Lignes directrices de l'initiative Le sport communautaire pour tous

Budget de 2024 : Offrir des activités sportives communautaires à tout le monde

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Erik Nosaluk, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, Ministre des Sports et de l'Activité physique, 613-790-0373, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]