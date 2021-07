Une buvette extérieure aux abords du fleuve avec une programmation colorée

MONTRÉAL, le 3 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Guinguette du parc Jean-Drapeau accueillera le public dès 14 h aujourd'hui dans la zone du quai de la navette fluviale de l'île Sainte-Hélène. À l'image d'une station balnéaire estivale, cet espace public créé en collaboration avec La Lutinerie, invite les citoyens à se réapproprier les berges du fleuve Saint-Laurent dans un aménagement coloré : tables à dîner, tables de ping-pong, scène pour accueillir des spectacles extérieurs et décor lumineux créant une magnifique ambiance en soirée.

Grâce au restaurant végétalien aménagé sur place, les visiteurs pourront profiter d'une offre alimentaire unique avec, entre autres, des burgers, des tapas, des churros et des gaufres. Une programmation variée complète l'animation, avec notamment des soirées d'humour, des ateliers sur le développement durable et des prestations musicales.

« Le parc Jean-Drapeau se réjouit d'offrir une programmation estivale innovante dans un environnement sécuritaire et festif, comme celui de la Guinguette. Cette buvette extérieure, ingénieusement aménagée, est l'endroit idéal pour s'évader quelques heures dans une ambiance chaleureuse et un décor enchanteur offrant une vue unique sur Montréal. Par ailleurs, cette installation éphémère s'inscrit tout à fait dans la vision d'avenir du parc Jean-Drapeau qui vise à redevenir un parc de destination accessible et accueillant, avec les citoyennes et citoyens au cœur de sa programmation », explique Isabelle Bonneau, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau.

En plus de la nouvelle offre alimentaire disponible à la Guinguette, le Parc est enchanté d'annoncer l'ouverture du Ste-Hélène | Bistro-terrasse à l'Espace 67. La magnifique terrasse située à proximité du métro Jean-Drapeau sera une possibilité additionnelle de se poser pour prendre un verre entre amis ou déguster un savoureux repas qui plaira à toute la famille.

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur la Guinguette du parc Jean-Drapeau et sa programmation au www.parcjeandrapeau.com ou sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

