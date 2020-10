L'honorable Brian Warr, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, et Yvonne Jones, députée fédérale de Labrador, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ils étaient accompagnés de l'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation et ministre responsable des Affaires du Labrador, de Perry Trimper, député provincial de Lake Melville, ainsi que de Wally Anderson, maire de Happy Valley-Goose Bay.

Les deux maisons de trois chambres ont bénéficié d'un investissement de 170 000 $, versé en parts égales par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019 conclue entre le gouvernement fédéral et celui de Terre-Neuve-et-Labrador. La Ville de Happy Valley-Goose Bay a quant à elle fait don des terrains pour les maisons.

Depuis 1994, la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador a également fourni des terrains, de la main-d'œuvre ou du financement pour 58 projets d'Habitat pour l'humanité dans l'ensemble de la province.

Citations

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Les investissements dans des ensembles comme celui-ci ici, à Happy Valley-Goose Bay, démontrent que notre gouvernement est déterminé à donner accès à des logements sûrs et abordables à des familles qui le méritent bien partout au pays. » - Yvonne Jones, députée fédérale de Labrador

« Notre gouvernement est déterminé à revitaliser et à renforcer les quartiers et les villes. Cependant, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de construire des maisons, mais aussi de créer de nouveaux départs, de donner de l'espoir et des possibilités et d'aider les gens à devenir plus autonomes. » - L'honorable Brian Warr, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Le logement abordable et durable continue d'être un problème dans toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Ici, à Habitat, nous mobilisons des bénévoles et des partenaires communautaires pour construire des logements abordables et promouvoir l'accession à la propriété. Nous croyons que tout le monde mérite un endroit sûr, décent et abordable où vivre. Aujourd'hui, nous célébrons le travail acharné et la détermination de deux familles qui ont réalisé leur rêve d'accession à la propriété. » - Sandra Whiffen, directrice générale, Habitat pour l'humanité - Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît que ces ensembles sont aménagés sur les territoires traditionnels non cédés des Inuits du Sud et des Innus.

reconnaît que ces ensembles sont aménagés sur les territoires traditionnels non cédés des Inuits du Sud et des Innus. Aux termes de l'Investissement dans le logement abordable, les provinces et les territoires se chargent de la conception et de l'application des programmes et ont la marge de manœuvre requise pour investir dans un éventail de programmes de logement abordable adaptés aux besoins et aux tensions éprouvés par les collectivités en matière de logement.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La Stratégie nationale sur le logement repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

Suivez-nous sur Twitter : @GovNL, @CSSD_GovNL et @nlhousing.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Jessica Eritou, [email protected], Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social ; Audrey-Anne Coulombe, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Jenny Bowring, Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-724-3055, [email protected]