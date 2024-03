MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - Le combat contre la perte de biodiversité et les changements climatiques commence par la protection de la nature. Ainsi, faire ces investissements nous permet d'améliorer la propreté, la santé, la résilience et la durabilité de notre environnement. En outre, pour stopper la perte de biodiversité et restaurer les milieux naturels au pays, il est crucial d'établir une collaboration entre les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un financement de près de 7,5 millions de dollars sur les cinq prochaines années, dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril. Ce financement sera accordé à 56 projets de conservation menés au pays par des collectivités, des citoyens et des organisations non gouvernementales qui ont choisi d'agir pour protéger les espèces en péril de leur région.

Comme il permet de conserver des terres abritant des espèces en péril, ce programme joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril. Au Québec, parmi les 12 projets qui se partageront près de 1,5 million de dollars, on compte les suivants :

Le Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu travaille à la conservation de terres, à l'atténuation des enjeux affectant les forêts, au contrôle des espèces envahissantes et à la protection des espèces en péril - y compris le Martinet ramoneur, le Petit Blongios et l'aster à rameaux étalés- en Montérégie.

travaille à la conservation de terres, à l'atténuation des enjeux affectant les forêts, au contrôle des espèces envahissantes et à la protection des espèces en péril - y compris le Martinet ramoneur, le Petit Blongios et l'aster à rameaux étalés- en Montérégie. La Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent ajoutera plusieurs mesures d'atténuation à des aménagements routiers existants (comme des clôtures, des passages à faune et des aménagements touchant les accotements) afin de réduire la mortalité routière de certaines espèces et de rendre plus sécuritaire la connectivité de leurs habitats. L'organisation travaille aussi à consolider le réseau d'aires protégées dans le bassin versant de la rivière Shawinigan .

ajoutera plusieurs mesures d'atténuation à des aménagements routiers existants (comme des clôtures, des passages à faune et des aménagements touchant les accotements) afin de réduire la mortalité routière de certaines espèces et de rendre plus sécuritaire la connectivité de leurs habitats. L'organisation travaille aussi à consolider le réseau d'aires protégées dans le bassin versant de la rivière . Nature Action Québec Inc. travaille à protéger une espèce en voie de disparition de la Montérégie, notamment en élargissant l'aire de conservation et de gestion de son habitat, en contrôlant les espèces envahissantes et en se penchant sur les sources de prédation.

Il est essentiel de protéger les espèces et leurs habitats. En poursuivant son étroite collaboration avec des partenaires, le gouvernement du Canada réalise d'importants progrès à cet effet. Nous avons d'ailleurs entrepris la plus grande campagne de conservation jamais menée au pays, avec des investissements dépassant cinq milliards de dollars. L'objectif : mettre un frein à la perte de biodiversité et renverser la tendance, et protéger 30 p. 100 des terres et des eaux au Canada d'ici 2030.

Citations

« En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir respectueux de la nature. C'est pourquoi, partout au pays, des particuliers, des organisations et des collectivités font leur part pour protéger la nature, la biodiversité, les espèces en péril et leurs habitats. Je suis inspiré par les initiatives que prennent les Canadiens afin de protéger la biodiversité pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Depuis plusieurs années, grâce au financement du Programme d'intendance de l'habitat, CIME travaille en collaboration avec les propriétaires à améliorer la qualité d'habitats importants pour le maintien de populations d'espèces en péril. Ce programme agit comme un levier pour inciter d'autres partenaires à soutenir financièrement les projets de conservation de CIME. De plus, le financement pluriannuel donne aux organisations la possibilité de planifier les actions sur le moyen terme, d'en mesurer la portée, d'ajuster les mesures au besoin et de réagir rapidement à l'apparition de nouvelles menaces. Depuis plus de 20 ans, le gouvernement du Canada, grâce à ce programme, est un partenaire important de la mise en œuvre de projets visant à protéger les écosystèmes et les espèces au Québec. »

- Renée Gagnon, directrice générale, CIME du Haut-Richelieu

« Dans cette grande quête visant à préserver la biodiversité et à protéger nos écosystèmes fragiles, chaque intervenant et chaque action comptent. En investissant dans des mesures qui atténuent efficacement l'empreinte humaine sur la faune et en sensibilisant les citoyens à l'importance du rôle qu'ils peuvent jouer, nous œuvrons pour protéger l'ensemble des écosystèmes et pour contribuer à un meilleur avenir pour les espèces en péril ainsi que l'espèce humaine. »

- David Rodrigue, directeur général, Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint‑Laurent

« Nature-Action Québec est résolument engagé à accélérer la protection et la restauration de l'habitat des espèces en péril dans le sud du Québec afin de poursuivre les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité. Nous remercions ainsi le ministre de l'Environnement et du Changement climatique pour le soutien financier accordé à Nature-Action Québec à travers le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril. »

- Jérôme Maurice, directeur de la restauration des milieux naturels, Nature-Action Québec

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril dans le cadre de la stratégie nationale du Canada pour la protection des espèces en péril. Administré par Environnement et Changement climatique Canada , ce programme appuie des projets d'intendance d'habitats terrestres qui contribuent directement à rétablir et à agrandir les populations des espèces en péril énumérées à l'Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et à éviter que de nouvelles espèces deviennent en péril.

a mis sur pied le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril dans le cadre de la stratégie nationale du pour la protection des espèces en péril. Administré par Environnement et Changement climatique , ce programme appuie des projets d'intendance d'habitats terrestres qui contribuent directement à rétablir et à agrandir les populations des espèces en péril énumérées à l'Annexe 1 de la et à éviter que de nouvelles espèces deviennent en péril. Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre un frein au déclin de la nature et à renverser la vapeur d'ici 2030 au pays, à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050 et à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030.

est déterminé à mettre un frein au déclin de la nature et à renverser la vapeur d'ici 2030 au pays, à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Comme il permet de protéger et de restaurer les habitats d'espèces en péril, le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril contribue aux efforts visant à atteindre les objectifs du Canada en matière de biodiversité et de conservation.

en matière de biodiversité et de conservation. Depuis sa création en 2000, le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril a remis un montant combiné dépassant 226 millions de dollars à environ 3 800 projets de conservation (nouveaux ou améliorés).

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

