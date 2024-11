OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) exhorte Postes Canada à joindre le geste à la parole et à négocier de nouvelles conventions collectives pour les travailleurs et travailleuses des postes sans interrompre le service.

Le STTP se bat pour obtenir des salaires équitables, des conditions de travail sécuritaires et le droit de prendre sa retraite dans la dignité. Il exige aussi la mise en place de nouveaux services pour que le service postal public puisse continuer de soutenir les collectivités partout au pays.

« Postes Canada dit qu'elle veut des conventions collectives négociées, mais ses gestes prouvent tout le contraire, affirme Jan Simpson, présidente nationale du STTP. Les dernières offres globales ne présentent pas de véritables solutions, renferment toujours de nombreux reculs, et exigent de soumettre à l'arbitrage bon nombre des grandes questions en litige plutôt que de les régler à la table de négociation. Nous savons que les meilleures conventions collectives sont celles qui résultent de la négociation collective, et non de l'arbitrage. »

Les travailleurs et travailleuses des postes ont largement voté en faveur d'une grève, mais, en date d'aujourd'hui, le Syndicat n'a pas remis l'avis de grève de 72 heures à Postes Canada et au ministre du Travail. Les comités de négociation du STTP sont toujours à la table de négociation et travaillent sans relâche pour parvenir à des conventions collectives équitables sans avoir à recourir à une interruption de service.

« La présente ronde de négociation est très importante. Nous ne négocions pas seulement pour nos membres; nous le faisons aussi pour la population et l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Trop de gens ont pris du retard sur le plan salarial au cours des dernières années, alors que la rémunération des dirigeantes et dirigeants ne cesse d'augmenter », souligne Mme Simpson.

« Lorsque les travailleuses et travailleurs syndiqués réalisent des gains, c'est toute la population qui en bénéficie. Le STTP est résolu à négocier les meilleures conventions collectives pour ses membres tout en protégeant le précieux service postal public tant apprécié de la population », conclut la présidente nationale.

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Renseignements : Français : Yannick Scott, directeur national de la région du Montréal métropolitain au 514-220-5950; Anglais : [email protected] ou Siân Griffiths, Communications au STTP, au 613-882-2742 ou [email protected]