Le STTP condamne l'intervention du gouvernement

OTTAWA, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Syndicat a été informé que le ministre du Travail se prévaut de la disposition de l'article 107 du Code canadien du travail pour ordonner au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de déterminer si Postes Canada et le STTP sont en mesure de conclure des conventions collectives négociées dans un avenir rapproché.

Le CCRI entendra les parties dans les meilleurs délais. S'il détermine qu'elles ne peuvent parvenir à un accord, il ordonnera au Syndicat de reprendre le travail.

Le Syndicat condamne sévèrement cette atteinte à notre droit constitutionnel à la négociation collective et à la grève.

Cette ordonnance s'inscrit dans une tendance profondément troublante du gouvernement, qui utilise ses pouvoirs arbitraires pour laisser les employeurs agir en toute impunité, faire du surplace et refuser de négocier de bonne foi avec les travailleuses et travailleurs et leurs syndicats.

Ce que nous savons

La situation évolue rapidement au point où nous n'avons pas encore eu le temps d'examiner en détail tous les éléments de cette annonce.

Le Syndicat examinera l'ordonnance qui lui sera remise et envisagera toutes les options possibles.

