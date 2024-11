Disons à Postes Canada de négocier des conventions collectives équitables

OTTAWA, ON, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Depuis presque deux semaines, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes est en grève contre Postes Canada, dans une lutte pour obtenir des salaires équitables, des conditions de travail sécuritaires, le droit à une retraite dans la dignité et la diversification des services postaux pour l'ensemble de la population. Mais plutôt que de faire l'effort de négocier de bonnes conventions collectives qui répondent aux besoins des travailleurs et travailleuses des postes et à ceux de la population, Postes Canada demeure campée sur ses positions. La Société refuse de laisser tomber les reculs qu'elle a proposés et qui donneront lieu à un groupe de travailleurs et travailleuses de seconde zone et empêcheront la création de bons emplois à plein temps. En tant que société d'État, Postes Canada doit donner l'exemple, et ne pas se lancer dans un nivellement par le bas aux côtés de concurrents qui sont des sociétés multinationales.

Le 28 novembre, à 9 h, les membres du STTP et leurs alliés du monde syndical se rassembleront devant le siège social de Postes Canada, au 2701, promenade Riverside, à Ottawa, pour envoyer un message fort à la Société, soit celui de revenir à la table de négociation pour y négocier de véritables solutions aux problèmes.

QUI : Le STTP et ses alliés du monde syndical

QUOI : Rassemblement

QUAND : Le 28 novembre à 9 h

OÙ : Siège social de Postes Canada, 2701, promenade Riverside, Ottawa, ON K1V 1J0

Des porte-parole du STTP seront présents pour accorder des entrevues aux médias.

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Plus d'information: Au rassemblement : Peter Denley pour les médias anglophones : 613-292-9054; Yannick Scott pour les médias francophones : 514-220-5950; Autres renseignements : Sian Griffiths: [email protected] ou 613-882-2742