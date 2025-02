OTTAWA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Demain, le STTP et Postes Canada se réuniront à Ottawa pendant deux jours pour reprendre les négociations.

Le STTP s'efforce de négocier de nouvelles conventions collectives pour l'unité de négociation de l'exploitation postale urbaine et celle des facteurs et factrices ruraux et suburbains (FFRS), dans l'intérêt des travailleuses et travailleurs des postes et pour renforcer le service postal public -- aujourd'hui et pour les générations à venir. Depuis que le gouvernement fédéral a mis fin à notre grève légale en décembre, le STTP a participé en janvier à une série de négociations parallèles avec Postes Canada, avec l'aide d'un médiateur. Bien que des progrès aient été réalisés sur certains enjeux, les reculs exigés par Postes Canada étaient inacceptables. Par ailleurs, Postes Canada a tenté de restreindre nos droits en exigeant que le Syndicat accepte, dans le cadre d'un protocole d'entente, une clause l'obligeant à renoncer à ses démarches de contestation constitutionnelle.

Le retour à la table de négociation s'inscrit dans un processus qui se déroule en parallèle de la Commission d'enquête sur les relations de travail, dirigée par William Kaplan, qui fera également office de médiateur dans le cadre des négociations.

Le Syndicat n'a pas faibli dans sa conviction que les meilleures conventions collectives sont celles qui sont conclues à la table de négociation. Nous avons à cœur de garantir le maintien d'emplois stables et de qualité pour tous les travailleurs et travailleuses des postes et de renforcer le service postal public.

Contestation constitutionnelle du recours à l'article 107

En décembre dernier, le ministre fédéral du Travail, Steven MacKinnon, a invoqué l'article 107 du Code canadien du travail pour mettre fin à notre grève légale. Le STTP estime que cette mesure est non seulement illégale, mais aussi qu'elle enfreint carrément nos droits constitutionnels. C'est pourquoi nous poursuivons la contestation constitutionnelle de l'ordonnance du ministre devant le Conseil canadien des relations industrielles, dont les prochaines audiences auront lieu les 3 et 4 mars prochains.

