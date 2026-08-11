Où et quand voter : les électeurs ont plusieurs façons de s'informer

GATINEAU, QC, le 11 août 2026 /CNW/ --

Pour les élections partielles en cours dans Beaches-East York (Ontario), Chicoutimi- Le Fjord (Québec) et North Vancouver-Capilano (Colombie-Britannique), Élections Canada envoie par la poste une carte d'information de l'électeur personnalisée aux électeurs inscrits dans ces circonscriptions. Cette carte leur indique où et quand voter, et donne des renseignements sur l'accessibilité de leur lieu de vote.

La plupart des personnes qui ont la citoyenneté canadienne et qui peuvent voter à ces élections partielles sont déjà inscrites et devraient recevoir une carte d'information de l'électeur par la poste. Il pourrait toutefois y avoir des retards, selon la date de confirmation des lieux de vote.

La carte d'information de l'électeur est utile, mais elle n'est pas indispensable pour voter ni pour savoir où et quand le faire. On peut entrer son code postal sur la page Web du Service d'information à l'électeur pour connaître l'adresse et les heures d'ouverture de son lieu de vote les jours de vote par anticipation et le jour de l'élection, de même que celles de son bureau local d'Élections Canada.

Si un électeur ne reçoit pas de carte d'information de l'électeur ou si elle contient des erreurs, il pourrait ne pas être inscrit ou ses renseignements pourraient ne pas être à jour. Il est possible de s'inscrire, de vérifier si l'on est inscrit ou de mettre à jour son adresse en ligne à elections.ca. On peut aussi communiquer avec le bureau local d'Élections Canada ou nous appeler au 1-800-463-6868.

Nous invitons les électrices et les électeurs qui ont reçu une carte d'information de l'électeur à l'apporter au bureau de vote pour gagner du temps.

Pour voter, il faut prouver son identité et son adresse. La carte d'information de l'électeur peut être utilisée comme preuve d'adresse au bureau de vote, mais une autre pièce d'identité acceptée doit être présentée pour prouver son identité. Consultez la liste des pièces d'identité acceptées.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

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SOURCE Elections Canada

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