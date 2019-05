Ottawa sera le théâtre d'une Vague de chaleur en mai

Inauguration d'une nouvelle installation artistique, Vague de chaleur, dans l'escalier de la rue York dans le marché By, à #Ottawa.

OTTAWA, le 30 mai 2019 /CNW/ - Comment la population canadienne se perçoit-elle? Outre le hockey et l'hiver qui font la quasi-unanimité, les origines des Canadiens sont nombreuses et différentes, et nos points de vue le sont tout autant. La dernière installation artistique érigée dans le marché By d'Ottawa nous amène à explorer la perception que nous avons de nous. L'installation, aménagée dans l'escalier de la rue York, se prête parfaitement à cette introspection, car notre perspective change à chaque pas.

Le jeune artiste Jerome Bertrand explique que Vague de chaleur présente la population canadienne comme une société vibrante à multiples facettes. Les éléments de feu représentent la passion de vivre et la chaleur du peuple canadien. Les images illustrant l'eau ont été prises aux rapides Deschênes sur la rivière des Outaouais, rappelant l'ancienne voie de transport empruntée par les Algonquins. En dernier lieu, les structures géométriques évoquent l'activité humaine. La perspective en escalier personnifie une société multiculturelle tournée vers l'avenir, qui ne cesse d'évoluer.

Vague de chaleur est présentée dans le cadre du programme Art dans la capitale, qui vise à réchauffer et à dynamiser les parcs, les rues et les lieux publics dans la région de la capitale du Canada, tout en mettant en valeur le talent d'artistes canadiens.

« Nous sommes ravis d'avoir, une fois de plus, l'occasion d'exposer, au cœur de la capitale, l'œuvre d'un de nos artistes de la relève. L'escalier de la rue York figure parmi les principaux attraits du marché By, grâce aux magnifiques images mûrement réfléchies que ces jeunes artistes affichent dans nos rues. Ces œuvres permettent aux visiteurs et aux résidents d'admirer de magnifiques oeuvres canadiennes, en plein air et dans une ambiance décontractée. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Jerome Bertrand est un artiste photographe et illustrateur vivant à Montréal.

Son œuvre Vague de chaleur a été sélectionnée dans le cadre d'un appel de propositions sous le thème « Perspectives » lancé par Patrimoine canadien auprès des artistes, designers graphiques et illustrateurs canadiens de 18 à 35 ans.

On a imposé aux artistes le thème « Perspectives ». Ainsi, ils devaient illustrer les multiples façons dont les Canadiens perçoivent leur identité propre, leurs collectivités et leur pays. Le thème renvoie à l'expérience physique d'être dans l'escalier et de faire partie intégrante de la perspective du spectateur de l'œuvre d'art.

Vague de chaleur a été reproduite sur une pellicule graphique pour un emploi extérieur et restera dans l'escalier de la rue York pendant un an, à partir du printemps 2019. L'escalier de la rue York est un endroit bien en vue au cœur de la région de la capitale du Canada. Il relie le secteur historique du marché By au parc Major et à la Colline du Parlement.

