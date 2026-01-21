QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Animés d'une volonté commune d'agir pour augmenter l'offre de logements sur le territoire, les gouvernements du Canada et du Québec renforcent leur collaboration afin d'accélérer la construction de logements et de soutenir le développement des communautés.

Soucieux d'assurer un déploiement harmonisé de Maisons Canada au Québec, respectueux de ses priorités et de ses compétences, les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu un protocole d'entente visant à encadrer leur collaboration.

Par l'entremise d'une Table de collaboration conjointe, les deux gouvernements travailleront de concert pour financer des projets de logements abordables alignés sur des priorités partagées, simplifier et accélérer les processus d'autorisation, et assurer une meilleure coordination entre les partenaires gouvernementaux, municipaux et communautaires.

Reconnaissant que l'accélération de la construction résidentielle passe nécessairement par des investissements majeurs en infrastructures, les deux gouvernements annoncent également la signature de l'Entente concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral investira près de 1 milliard de dollars, que le Québec pourra utiliser conformément à ses orientations et aux besoins sur le territoire afin de moderniser et de développer des infrastructures essentielles -- notamment en matière d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales -- nécessaires à la réalisation de nouveaux projets d'habitation.

Cette approche intégrée, fondée sur un partenariat solide et pragmatique entre Ottawa et Québec, permettra d'accroître l'offre de logements, de soutenir la croissance des municipalités et de renforcer la vitalité économique de nos régions.

Par cette action concertée, les gouvernements du Canada et du Québec réaffirment leur engagement à répondre de manière structurante et concrète à la crise du logement et à améliorer l'accès à des logements abordables pour les Québécoises et les Québécois.

L'annonce a été faite à Québec par le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, la ministre responsable de l'Habitation, Caroline Proulx, le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Caroline Desrochers, ainsi que le maire de Québec, Bruno Marchand.

Citations

« Trop de familles au Québec cherchent encore un logement qui répond à leurs besoins. Pour y arriver, les municipalités ont besoin d'infrastructures solides et adaptées. En collaborant étroitement avec le gouvernement du Québec, nous mettons en place les conditions nécessaires pour accélérer la construction de logements, réduire les obstacles et offrir de réelles solutions aux collectivités. Grâce à ces investissements, nous soutenons un développement durable et donnons aux communautés les outils pour bâtir des milieux de vie où chacun peut s'épanouir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« L'entente annoncée aujourd'hui est une avancée majeure en habitation. Elle est importante et respecte pleinement les compétences du Québec, ses priorités et son cadre législatif. Elle s'ajoute à différentes ententes conclues ces dernières années entre les gouvernements du Québec et du Canada qui, quand on les regarde dans leur ensemble, forment un tout visant à soutenir le plus rapidement possible les ménages du Québec à revenu faible ou modeste à la recherche de logements. Surtout, cette dernière entente réaffirme la volonté commune des gouvernements du Québec et du Canada d'agir rapidement et concrètement. Et d'en faire plus! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Bâtir un Canada fort, ça commence avec nos villes. L'investissement annoncé aujourd'hui montre ce que l'on peut accomplir quand le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec travaillent ensemble. Nous allons moderniser et construire des infrastructures essentielles, soutenir la création de logements et répondre concrètement aux priorités des Québécois. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec



« Nous avons négocié un milliard de dollars pour soutenir nos municipalités, et surtout, nos citoyens en finançant des infrastructures d'eau essentielles à la qualité de vie quotidienne des Québécois. Investir dans nos infrastructures collectives, c'est se donner les moyens de répondre aux besoins du vrai monde, tout en stimulant l'économie et en mobilisant l'expertise d'ici. Grâce à cette entente, des dizaines de municipalités pourront réaliser des travaux attendus et assurer des services fiables, partout au Québec. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Chez Maisons Canada, notre mission est d'augmenter l'offre de logements partout au pays en partenariat étroit avec les provinces, les municipalités et les partenaires communautaires. Le protocole d'entente annoncé aujourd'hui constitue un pas déterminant pour aider les collectivités du Québec à répondre aux besoins pressants des familles qui cherchent un logement sûr, abordable et adapté à leur réalité. En travaillant main dans la main avec le gouvernement du Québec et en appuyant des solutions modernes et efficaces, nous mettons en place les conditions nécessaires pour livrer des logements plus rapidement et pour bâtir des milieux de vie où chacun peut se projeter avec confiance. »

Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref

L'organisme Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables, notamment grâce à des méthodes de construction modernes (préfabrication, modulaire) et à une meilleure harmonisation des chaînes d'approvisionnement domestiques.

Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada a annoncé une enveloppe pancanadienne de 6 milliards de dollars pour le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) dans le but d'accélérer la construction et l'amélioration d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées, d'évacuation des eaux pluviales et de gestion des déchets solides essentielles au logement.

Le FCIL vise à aider les collectivités à avoir les infrastructures nécessaires pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

