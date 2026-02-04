OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les gens d'Ottawa auront une surprise : Etcetera Mart, au 210, rue Bank, retirera toutes les cigarettes de ses tablettes et ne vendra que des produits sans fumée, y compris des dispositifs et des bâtonnets de tabac chauffé, après avoir relevé le défi Rothmans, Benson and Hedges (RBH) afin de mieux faire connaître les solutions de rechange offertes aux fumeurs adultes.

« Les produits sans fumée, comme les dispositifs de tabac chauffé, ont le potentiel de pousser le Canada plus rapidement vers son objectif d'atteindre un avenir sans cigarettes », a déclaré Ali Raza, directeur, Produits sans fumée, RBH. « Les Canadiens ont le droit de savoir que ces options existent. Ils ont droit à l'information. Malheureusement, à l'heure actuelle, les lois canadiennes limitent la façon dont les fabricants et les particuliers peuvent parler de produits sans fumée. Par conséquent, les Canadiens qui fument ont plus de difficulté à obtenir de l'information sur la façon dont les solutions de rechange sans tabac diffèrent des cigarettes. »

Ce défi d'une demi-journée fait d'Etcetera Mart le plus récent d'une série de détaillants canadiens qui font une déclaration audacieuse sur le changement d'habitudes et qui lancent la conversation sur les solutions de rechange à la cigarette. D'autres détaillants partout au Canada ont convenu de se joindre à cet effort au cours des prochains mois et de retirer les cigarettes de leurs tablettes pour aider les fumeurs à comprendre les solutions de rechange qui existent.

Même si des millions de Canadiens fument encore la cigarette, la loi canadienne fait en sorte qu'il est plus difficile pour les Canadiens d'obtenir les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée quant à savoir si des solutions de rechange sans tabac sont appropriées pour eux, leurs amis et les membres de leur famille les plus proches. Des exemples internationaux, comme le Japon et la Suède, montrent que lorsque les fumeurs ont accès à la fois à l'information et aux produits eux-mêmes, les taux de tabagisme diminuent.

« Les clients viennent dans notre magasin tous les jours pour acheter des cigarettes et ne savent pas que d'autres options sont disponibles », a déclaré Md Alam, directeur chez Etcetera Mart. « S'ils partent en réfléchissant ne serait-ce qu'une fois aux solutions de rechange, nous aurons eu un impact positif sur l'avenir de quelqu'un. »

Pour en savoir plus sur RBH, visitez le site : https://www.rbhinc.ca/.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Brayden Akers, responsable des relations avec les médias, [email protected]