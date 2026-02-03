OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Même si des millions de Canadiens fument encore la cigarette, la loi canadienne fait en sorte qu'il est plus difficile pour les Canadiens d'obtenir les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée quant à savoir si des solutions de rechange sans tabac sont appropriées pour eux, leurs amis et les membres de leur famille les plus proches. Davantage de renseignements et un meilleur accès à ces produits sans fumée pourraient aider le Canada à atteindre plus rapidement ses objectifs à cet égard.

En réponse, Rothmans, Benson and Hedges a lancé un « défi sans fumée » de concert avec certains détaillants pour cesser de vendre des cigarettes pendant une demi-journée et n'offrir que des solutions de rechange sans fumée. Ces détaillants prennent position de façon audacieuse concernant l'évolution des habitudes et stimulent la conversation au sujet des solutions de rechange sans fumée.

Une séance de photos dans le cadre du deuxième emplacement du « défi sans fumée », où un détaillant local a accepté de cesser de vendre des cigarettes et commencé à offrir des solutions de rechange sans fumée.

Veuillez noter qu'aucun porte-parole de RBH ne sera sur place. Vous pouvez organiser une entrevues avec des représentants de RBH en envoyant un courriel à [email protected].

Date : Mercredi 4 février 2026

Heure : 14 h Lieu : Etcetera Mart, 210, rue Bank, Ottawa, Ontario

