Les consultations devraient mener à la répression des groupes criminels organisés

TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Hier, le gouvernement de l'Ontario a fait un pas en avant prometteur dans la lutte contre le tabac de contrebande.

Avec le dépôt de la Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux, l'Ontario a réitéré son engagement à lutter contre le problème croissant de la contrebande de tabac et cherchera à accroître la capacité des organismes d'application de la loi dans toute la province. Cela augmenterait considérablement le nombre d'agents autorisés à appliquer la Loi de la taxe sur le tabac, appuyant ainsi les efforts actuels des équipes ciblées de lutte contre le tabac haché de la Police provinciale de l'Ontario et du ministère des Finances.

En Ontario, le commerce du tabac de contrebande est contrôlé par des groupes criminels organisés, qui utilisent leurs profits pour financer d'autres activités illégales dangereuses. Il est essentiel pour la sécurité de nos collectivités que le gouvernement continue de cibler agressivement ces organisations criminelles au moyen d'une application ciblée de la loi, d'amendes importantes et d'une sensibilisation plus efficace du public à cet enjeu.

Un rapport d'EY Canada sur les défis liés aux revenus créés par le marché du tabac illicite suggère qu'une cigarette sur deux, ou 39 à 50 % des ventes de tabac en Ontario sont des produits de contrebande. Selon ce même rapport, en Ontario, la perte de revenus tirés de la taxe sur le tabac se situait entre 990 millions et 1,7 milliard de dollars entre 2019 et 2022.

Au cours des dernières années, le gouvernement de l'Ontario a été un chef de file dans ses efforts pour s'attaquer au problème de la contrebande de tabac. Cependant, ce problème national ne peut être résolu par une seule province. Rothmans, Benson and Hedges continue de demander aux gouvernements de tout le Canada de travailler ensemble pour s'attaquer à ce problème croissant à l'échelle du Canada en établissant une stratégie nationale coordonnée.

« Avec cette annonce, le gouvernement de l'Ontario démontre le sérieux de son engagement à freiner la croissance du dangereux commerce du tabac de contrebande. Les organismes d'application de la loi ciblés de la Police provinciale de l'Ontario ont fait un travail formidable au cours des dernières années pour s'attaquer au problème du tabac de contrebande, et le fait d'avoir un soutien plus vaste en matière d'application de la loi ne fera qu'améliorer leurs résultats dans la lutte contre cet important problème de sécurité publique. »

- Danny Fournier, responsable principal, Prévention du commerce illicite, Rothmans, Benson & Hedges

