L'Alberta mène les efforts du Canada contre les groupes criminels organisés

TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Hier, le gouvernement de l'Alberta, s'appuyant sur les engagements pris dans le budget de 2025, a présenté un ensemble de mesures législatives qui comprend des modifications importantes à la Loi sur le tabac de l'Alberta, augmentant les pénalités et les amendes associées à la contrebande de tabac.

En Alberta, le marché du tabac haché fin de contrebande est contrôlé par des groupes criminels organisés, qui utilisent leurs profits pour financer d'autres activités illégales, comme en témoignent les récentes saisies importantes de drogues illicites, d'armes à feu et de tabac. Il est essentiel pour la sécurité des collectivités de l'Alberta que le gouvernement de l'Alberta cible agressivement ces groupes criminels organisés en renforçant l'application de la loi et en augmentant les amendes.

En plus de rendre les collectivités de l'Alberta moins sécuritaires, le tabac de contrebande, qui représente 29 % du marché, retire des recettes fiscales essentielles au gouvernement de l'Alberta, ce qui a coûté environ 102 millions de dollars aux contribuables albertains en 2023 seulement, selon un rapport d'Ernst & Young mené pour le compte du secteur des dépanneurs.1

Au cours des dernières années, le gouvernement de l'Alberta a été un chef de file dans ses efforts pour s'attaquer au problème de la contrebande de tabac. Cependant, ce problème national ne peut être résolu par une seule province. Rothmans, Benson and Hedges continue de demander aux gouvernements de tout le Canada de travailler ensemble pour s'attaquer à ce problème croissant à l'échelle du Canada en établissant une stratégie nationale coordonnée.

Citation :

« L'Alberta ouvre la voie en prenant des mesures importantes pour s'attaquer aux revenus du crime organisé. L'augmentation des peines et des amendes est un outil efficace pour les organismes d'application de la loi, alors que l'Alberta s'efforce de démanteler son vaste marché de la contrebande qui finance d'autres activités illégales, y compris le trafic de drogues et d'armes à feu. Compte tenu de ces pénalités financières accrues, la province devrait envisager d'affecter des ressources à un corps de police spécialisé dans la lutte contre la contrebande, qui pourrait s'autofinancer grâce à son travail visant à mettre fin à ce commerce illégal. » - Kory McDonald, chef des affaires externes Rothmans, Benson & Hedges

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

