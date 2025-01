LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /CNW/ - Olight, une marque de premier plan dans le domaine des solutions d'éclairage portatif, a dévoilé sa dernière innovation, l'Ostation X, la première et plus intelligente station de recharge de batterie 3-en-1 au monde au CES 2025. Ce produit révolutionnaire a reçu le prix de l'innovation au CES 2025 dans la catégorie du développement durable et de l'énergie/électricité, et il devrait être mis en vente sur le site Web officiel de l'entreprise en février.

La station de recharge de batterie Ostation X combine un chargement rapide de batterie, des tests précis et un stockage organisé, ce qui en fait la station de recharge de batterie la plus polyvalente, conviviale et intelligente au monde. Son module de détection intelligent garantit que seules les batteries compatibles sont rechargées, éliminant les batteries endommagées ou non rechargeables. La technologie de recharge en cascade simplifie l'utilisation : il suffit de déposer les batteries afin de les recharger et de les récupérer sans effort, éliminant ainsi 95 % des tracas associés aux stations de recharge traditionnelles. Son compartiment spacieux permet le stockage de plus de 32 batteries entièrement chargées, tandis que la connectivité Bluetooth permet aux utilisateurs de suivre la progression de la recharge, de gérer les réserves de batteries et de sélectionner les différents modes au moyen de l'application Olight.

Ostation X est inspiré par le besoin de solutions de batteries durables, s'attaquant au problème des milliards de batteries à usage unique jetées dans le monde qui contribue à la pollution. Olight souhaitait créer un produit qui favorise l'adoption de batteries rechargeables en les rendant plus pratiques, fiables et faciles à utiliser. La station de recharge Ostation X accomplit cette mission et contribue à réduire le gaspillage et à promouvoir des économies de coûts à long terme.

« Chez Olight, notre engagement a toujours été de fournir des produits qui améliorent l'expérience utilisateur tout en faisant progresser l'industrie », a déclaré Mavis Xiao, vice-présidente et chef de la direction du marketing d'Olight. « La station de recharge de batterie Ostation X représente un bond important en matière de technologie et de développement durable. Il ne s'agit pas seulement de commodité, il faut donner à nos clients les moyens de faire de meilleurs choix pour la planète et les générations futures. »

Le modèle Ostation X a également attiré l'attention sur Kickstarter, sa campagne de financement participatif ayant permis de recueillir plus de 1,14 million de dollars. Il a également été présenté dans la section technologique du projet We Love de Kickstarter.

Le kiosque d'Olight au CES 2025 présente non seulement la station de recharge de batterie Ostation X, mais aussi les autres dernières innovations de la marque, dont le modèle Arkfeld Ultra, faisant appel à un matériau en aluminium nouvellement développé. Nous invitons les visiteurs à découvrir ces technologies de pointe au kiosque 51762.

À propos d'Olight

Fondé en 2007, Olight est un chef de file mondial des produits portatifs novateurs d'éclairage auxquels font confiance les amateurs de plein air du monde entier. Olight repousse les limites de la technologie d'éclairage pour répondre aux divers besoins des clients.

