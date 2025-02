NUREMBERG, Allemagne, 28 février 2025 /CNW/ - Olight, une marque d'éclairage portable de premier plan, a fait ses débuts à l'IWA OutdoorClassics 2025, la plus importante exposition au monde pour l'industrie de la chasse et des sports cibles, marquant sa première exposition à grande échelle en Europe.

Olight at IWA OutdoorClassics 2025

Olight a dévoilé ses dernières avancées dans le domaine pertinent, le Javelot Turbo 2. Conçu pour la chasse et les applications de recherche et de sauvetage, le produit offre des performances de longue portée exceptionnelles avec un rayon de 1 500 mètres et une puissance de 1 800 lumens. Il était doté d'une télécommande sans fil d'une portée de 8 mètres, un quai magnétique qui fixait et chargeait simultanément la télécommande, offrant jusqu'à 272 heures de fonctionnement.

Olight a également introduit Ostation X sur le marché hors ligne européen pour la première fois, un produit récompensé par un prix d'innovation du CES en tant que premier chargeur de batterie rechargeable 3-en-1 le plus intelligent au monde. À l'occasion du récent CES 2025 à Las Vegas, l'Ostation X a attiré l'attention de grands médias comme T3, The Hollywood Reporter et Digital Trends, ainsi que de visiteurs du monde entier. Cette fois-ci, les participants à l'IWA ont également eu la chance de découvrir directement ce système intelligent de charge et de gestion des batteries.

Afin de renforcer ses partenariats commerciaux, Olight a organisé une conférence exclusive à l'intention des distributeurs, réunissant des partenaires clés d'Allemagne, de France, d'Espagne et d'autres régions européennes. L'événement a fourni une plateforme stratégique pour approfondir les collaborations, échanger des renseignements sur le marché et explorer de nouvelles occasions d'affaires. En favorisant des liens plus étroits avec les distributeurs régionaux, Olight vise à améliorer les opérations localisées et à mieux servir les clients européens grâce à ses solutions d'éclairage novatrices.

PC, responsable européen d'Olight, a souligné la vision de l'entreprise, déclarant : « L'Europe est un marché clé pour Olight, et nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec nos partenaires pour offrir des solutions d'éclairage innovantes et de haute performance aux professionnels et aux passionnés. « L'IWA 2025 marque le début d'un nouveau chapitre pour Olight en Europe."

Pour marquer sa toute première participation à l'IWA, Olight a franchi une étape importante dans l'expansion de son empreinte mondiale, renforçant son engagement à fournir une technologie d'éclairage de pointe adaptée au marché européen. En plus de ses partenaires commerciaux, l'entreprise a également invité les amateurs et les influenceurs à partager ce moment charnière, renforçant ainsi son approche de marque axée sur la communauté.

À propos d'Olight :

Fondée en 2007, Olight est un leader mondial dans la fourniture de produits d'éclairage portatifs novateurs auxquels font confiance les amateurs de plein air du monde entier. Olight repousse les limites de la technologie d'éclairage pour répondre aux divers besoins des clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2630121/1.jpg

SOURCE Olight Group Co.,Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : Camila Chen, [email protected]