SYDNEY, 24 février 2025 /CNW/ - Olight est fière d'être un partenaire de soutien du Creator Summit, propulsé par Fujifilm, un nouveau festival passionnant soulignant la création de contenu au Luna Park, à Sydney, du 22 au 23 février. Cet événement réunit la dynamique communautaire des créateurs australiens pour deux jours sous le signe de l'inspiration, du réseautage et des ateliers pratiques.

Olight × Fujifilm: Together We Meet Creation

Olight est reconnue pour sa quête incessante d'innovation dans la technologie d'éclairage portable et l'esthétique de conception, tandis que Fujifilm donne aux créateurs les moyens d'acquérir une technologie d'imagerie et des arts visuels révolutionnaires. Ce partenariat marque un nouveau dialogue entre deux marques unies par l'esprit d'innovation. Dans le cadre de notre commandite, Olight a fourni 2 400 lampes de poche i1R 2 Pro EDC comarquées pour le sac-cadeau officiel du Creator Summit.

i1R 2 Pro est l'une des lampes de poche avec chaîne porte-clés les plus populaires d'Olight. Elle fait appel a la technologie DEL CSP haute performance et est dotée de lentilles optiques TIR pour un faisceau doux et équilibré (de 5 à 180 lumens). Elle fonctionne au moyen d'une simple torsion, tandis que la batterie plus grande de 130 mAh offre une durée de vie pouvant aller jusqu'à 12 h. La lampe de poche i1R 2 Pro a reçu des prix Red Dot et iF Design en 2024.

Au cours de l'événement, Fujifilm a transformé la zone riveraine de Luna Park en « Fujifilm Green », un centre de contenu et de réseautage spécialisé où les participants peuvent créer des liens et obtenir des conseils d'experts sur l'amélioration de leur art.

L'événement, qui réunit plus de 15 créateurs de renom, comprend plus de 30 ateliers et conférences axés sur la photographie, la réalisation de films et la création de contenu. Les participants peuvent participer à des expériences immersives, y compris l'atelier exclusif Ferris Wheel, où ils apprendront à prendre l'ultime photo du port de Sydney.

Au kiosque d'Olight, les participants ont découvert des innovations d'éclairage de pointe et participé à des expériences interactives, découvrant comment les produits d'Olight améliorent la photographie et la vidéographie à faible luminosité. Parmi les faits saillants, mentionnons l'Ostation X, la première station de recharge intelligente 3-en-1 au monde, qui offre aux photographes une solution électrique pratique pour les tournages prolongés, et le Arkfeld Ultra, qui combine la lumière blanche, la lumière UV et un laser vert pour créer divers effets lumineux et ombragés.

Olight est ravie de soutenir ce rassemblement créatif. Ce partenariat témoigne de l'engagement continu d'Olight à favoriser l'innovation et la créativité au-delà des frontières traditionnelles. La marque a déjà commandité des initiatives en STIM, y compris un concours de robotique dans les écoles secondaires aux États-Unis. Aujourd'hui, en collaborant avec le Creator Summit de Fujifilm, Olight élargit sa portée dans le monde de la narration et de l'art numériques, offrant aux créateurs des solutions d'éclairage de haute qualité.

À propos d'Olight

Fondé en 2007, Olight est le chef de file mondial des produits portatifs novateurs d'éclairage auxquels font confiance les amateurs de plein air du monde entier. Olight repousse les limites de la technologie d'éclairage pour répondre aux divers besoins des clients.

