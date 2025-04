SHENZHEN, Chine, 15 avril 2025 /CNW/ - Olight, chef de file mondial des solutions d'éclairage portables novatrices comptant plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde, souligne fièrement son 18e anniversaire avec le lancement de trois nouveaux produits et une campagne mondiale de récits célébrant les liens étroits entre les utilisateurs et leurs compagnons fiables pour leurs besoins d'éclairage.

« Les excellents produits créent des moments, mais les grandes collectivités laissent un héritage », a déclaré Mavis Xiao, chef du marketing d'Olight.

Une gamme complète d’innovations emblématiques souligne les 18 ans et les plus de 20 millions d’utilisateurs d’Olight dans le monde. (PRNewsfoto/Olight Group Co.,Ltd)

Campagne anniversaire : « My First Olight »

La campagne « My First Olight », qui se déroule du 28 mars au 28 avril 2025, invite les amateurs à partager leurs histoires personnelles et leurs moments mémorables avec leurs premiers produits Olight par l'entremise de la plateforme Community & Blog, à l'aide du mot-clic #My1stOlight. Les premières histoires reçues révèlent des récits percutants, d'un agent débutant dont toute la station est passée à Olight sur la base de sa recommandation à un client fidèle qui a reçu plus de six produits sur trois générations. Qu'il s'agisse de pannes d'électricité causées par un ouragan, d'urgences routières ou de voyages de camping en famille, Olight s'est avéré un compagnon de confiance lorsque l'éclairage est ce qui compte le plus.

Les neuf premières histoires en vedette ont été annoncées lors de la diffusion en direct sur YouTube d'Olight le 12 avril, et la liste complète sera dévoilée le 30 avril. Les auteurs des 18 messages les plus inspirants recevront des récompenses exclusives Oclip18 Zirconium en édition limitée à l'échelle mondiale.

Jalons en matière d'innovation

En 2024, Olight a lancé OAL™, l'aluminium le plus résistant à l'usure et le plus résistant au monde dans la fabrication de ses lampes de poche. L'entreprise a élargi ses activités au-delà de l'éclairage avec la centrale écoresponsable Ostation X, tout en améliorant ses produits de base grâce à trois nouveaux produits exceptionnels :

Warrior Ultra : Une lampe de poche de qualité professionnelle conçue pour la performance, dotée d'une conception en aluminium de qualité aérospatiale, d'une puissance de 2 500 lumens et d'une fiabilité opérationnelle pour les applications essentielles.

: Une lampe de poche de qualité professionnelle conçue pour la performance, dotée d'une conception en aluminium de qualité aérospatiale, d'une puissance de 2 500 lumens et d'une fiabilité opérationnelle pour les applications essentielles. Oclip Ultra : Le compagnon EDC ultime doté d'une charge magnétique intelligente, d'une luminosité adaptative et d'une conception modulaire pour un éclairage de précision n'importe où.

: Le compagnon EDC ultime doté d'une charge magnétique intelligente, d'une luminosité adaptative et d'une conception modulaire pour un éclairage de précision n'importe où. Sphere C : Un éclairage d'ambiance multimodal offrant une luminosité douce à 360 degrés, des parcours de couleurs compatibles avec les applications et une synchronisation de scène intelligente pour une transformation de l'espace sans effort.

Amélioration de l'expérience client et de l'impact social

L'application complémentaire d'Olight permet de contrôler un appareil à distance et d'accéder à des récompenses exclusives. L'entreprise a également ouvert sa première boutique d'expérience à Las Vegas, offrant des interactions pratiques avec les produits et des conseils d'experts. Avec des dons de plus de 4 millions de dollars à des initiatives de secours aux sinistrés, de sensibilisation à l'autisme et de protection de l'environnement, Olight demeure déterminée à promouvoir la responsabilité sociale d'entreprise.

À propos d'Olight

Fondé en 2007, Olight est le chef de file mondial des produits portatifs novateurs d'éclairage auxquels font confiance les amateurs de plein air du monde entier. Olight repousse les limites de la technologie d'éclairage pour répondre aux divers besoins des clients.

