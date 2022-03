Osez faire changer les choses au Canada : posez dès maintenant votre candidature au Conseil jeunesse du premier ministre!

Vous avez de 16 à 24 ans et aimeriez façonner un avenir meilleur pour tous les Canadiens? Posez votre candidature au Conseil jeunesse du premier ministre avant minuit le 10 avril.

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 10 mars 2022 /CNW/ - Les jeunes Canadiens et Canadiennes ont des idées novatrices et des perspectives uniques sur les façons de préparer l'avenir du Canada.

Aujourd'hui, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, invitent les jeunes de 16 à 24 ans, de toutes les régions du pays, de tous les milieux et de toutes les origines, à poser leur candidature en ligne avant minuit le 10 avril pour se joindre au Conseil jeunesse du premier ministre à l'adresse canada.ca/conseil-jeunesse.

Les membres du Conseil, en faisant des recommandations non partisanes, éclairent les ministres et les fonctionnaires fédéraux sur un large éventail d'enjeux qui leur tiennent à cœur ainsi qu'à leurs pairs. Ils abordent des sujets comme la promotion de l'égalité et la protection des droits, l'amélioration des soins de santé mentale, la lutte contre les changements climatiques et le soutien aux communautés autochtones.

Par exemple, pendant la pandémie, le Conseil a fait des recommandations sur la meilleure façon de communiquer avec les jeunes au sujet de la COVID-19 et des vaccins, et a aidé à trouver des solutions pour que les jeunes marginalisés puissent avoir accès à des soins de santé mentale dans leurs communautés. De plus, les recommandations du Conseil sur des questions clés, comme l'épidémie de diabète au Canada et l'accès à Internet haute vitesse pour tous, ont été incluses dans le Budget de 2021.

Le travail du Conseil jeunesse du premier ministre est essentiel au renforcement de la diversité et de l'inclusion, car les jeunes Canadiens privilégient un monde où tous les âges, cultures, origines ethniques, races, religions, orientations sexuelles et identités de genre sont reconnus et appréciés.

Citations

« Les jeunes du pays exigent de réels changements et un avenir plus prometteur pour les générations de demain. Je suis à la recherche de nouveaux membres, dans toutes les régions du Canada, pour faire partie de mon conseil jeunesse. Ces membres pourront fournir de précieux conseils sur les plus grands défis auxquels les jeunes font face, m'aider à aborder ces questions de front et préparer l'avenir du Canada. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Dans tout le pays, les jeunes se sont mobilisés pour lever les barrières systémiques, faire entendre la voix de tout le monde et bâtir des communautés véritablement inclusives. Ils suscitent activement le changement pour créer un avenir brillant et progressiste. Je veux que les jeunes du Canada sachent que je vois tout ce qu'ils font. Je vois leur courage et la façon dont ils soutiennent les autres. Leur voix compte pour moi et je les garderai au cœur des décisions politiques de notre gouvernement. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les faits en bref

En 2016, le premier ministre a créé le Conseil jeunesse du premier ministre pour qu'il lui fasse des recommandations non partisanes sur les enjeux importants pour les jeunes et pour l'ensemble de la population canadienne.

Les représentants de l'ensemble du gouvernement du Canada consultent fréquemment le Conseil dans le cadre de leur démarche pour intégrer les perspectives des jeunes aux politiques gouvernementales.

Le Conseil peut compter jusqu'à 30 membres, qui ont généralement un mandat de deux ans.

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, la ministre Ien est la vice-présidente du Conseil.

Liens connexes

Postulez au Conseil jeunesse du premier ministre

Site du Conseil jeunesse du premier ministre

Rapport du Conseil jeunesse du premier ministre

Premier rapport sur l'état de la jeunesse au Canada

Politique jeunesse du Canada

Images et médias

Conseil jeunesse du premier ministre Postulez maintenant! Même Visuel du Conseil jeunesse du premier ministre avec la mention Postulez maintenant!

EN 1200x675 : https://135gc.sharepoint.com/:i:/s/ext/csm-dmo/comms/cs/EWlxNrE_gD1FnoExSsXsQAABrjFV7a8TUx7N3TjEZx2sFg?e=ebFx7v

FR 1200x675 : https://135gc.sharepoint.com/:i:/s/ext/csm-dmo/comms/cs/EYVSQ0DLhapMvgZLV9GBZ-kBlsZa3j_yuO-eqao_UQ_zyA?e=FTw8M0

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Johise Namwira, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, 873-353-0985, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]