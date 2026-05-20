Orimed Pharma, une société affiliée au Groupe JAMP Pharma, élargit la gamme Pr Luxa-D ® avec de nouvelles concentrations de vitamine D : 5 000, 10 000, 25 000 et 50 000 unités internationales (UI).

Luxa-D avec de nouvelles concentrations de vitamine D : 5 000, 10 000, 25 000 et 50 000 unités internationales (UI). Ces nouvelles formulations offrent des options de dosage supplémentaires pour le traitement et la prévention de la carence en vitamine D dans diverses indications¹.

L'expansion de la gamme PrLuxa-D® souligne l'engagement d'Orimed Pharma envers l'innovation.

BOUCHERVILLE, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Orimed Pharma, une entreprise pharmaceutique de propriété canadienne basée à Boucherville, est fière d'annoncer l'expansion de la gamme PrLuxa-D® sur le marché canadien avec l'introduction de nouvelles teneurs en vitamine D : 5 000 UI, 10 000 UI, 25 000 UI et 50 000 UI. Spécialisée dans les thérapies innovantes pour la santé osseuse, Orimed Pharma répond à l'évolution des besoins en matière de soins de santé en offrant davantage d'options de dosage aux patients et aux professionnels de la santé.

La supplémentation en vitamine D est couramment utilisée pour aider à maintenir des niveaux adéquats et soutenir la santé des os. En l'absence d'une exposition suffisante au soleil, la vitamine D3 est un nutriment alimentaire essentiel1.

« Ces nouvelles teneurs de PrLuxa-D® ont été conçues pour offrir des options de dosage supplémentaires aux patients qui pourraient nécessiter différents schémas de supplémentation en vitamine D. L'expansion du portefeuille PrLuxa-D® reflète parfaitement la mission d'Orimed Pharma : rendre les traitements plus accessibles et mieux alignés avec les besoins réels des patients et des professionnels de la santé », a déclaré Thierry Lavoie, directeur principal chez Orimed Pharma.

« Le Groupe JAMP Pharma est fier de soutenir l'expansion de la gamme de vitamine D d'Orimed, car cela nous permet de continuer à proposer des solutions de santé innovantes et de renforcer notre engagement envers l'amélioration de la santé des Canadiens », a ajouté Faris El Refaie, chef de la direction commerciale du Groupe JAMP Pharma.

Les nouvelles concentrations de PrLuxa-D® (5 000 UI, 10 000 UI et 25 000 UI) sont maintenant offertes partout au Canada. La concentration de 50 000 UI sera disponible à compter du 15 juin 2026.

Les professionnels de la santé peuvent obtenir de plus amples renseignements sur les directives de prescription et la disponibilité du produit en communiquant directement avec Orimed Pharma.

À propos d'Orimed Pharma

Orimed Pharma est une entreprise pharmaceutique de propriété canadienne basée à Boucherville. Spécialisée dans le développement et la distribution de solutions thérapeutiques innovantes, Orimed Pharma s'engage à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des patients au Canada en offrant des produits qui répondent aux plus hautes normes de qualité et de fiabilité. Orimed Pharma fait partie du Groupe JAMP Pharma.

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique et possède maintenant la plus vaste gamme de médicaments génériques au Canada1, avec près de 350 molécules.

Ce leadership dans le secteur des médicaments génériques renforce considérablement notre vision à long terme et notre engagement envers la santé des Canadiens. En augmentant l'accès à des options thérapeutiques à moindre coût et de haute qualité, nous jouons un rôle vital dans l'amélioration des soins de santé pour tous. De plus, notre portefeuille représente des économies substantielles pour le système de santé public et privé du pays, libérant des ressources pour d'autres besoins essentiels.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions et filiales, telles qu'Orimed, BioJAMP®, JAMP Soins Spécialisés, JAMP soins aigus et injectables, Fabrication JAMP Pharma ainsi que le Groupe Wampole, offrant ainsi des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels.

Sources :

1 Pr Luxa-DMC, Monographie de produit, version 2023-06-06 : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00081643.PDF

2 Source : d'après les données de marché d'une source indépendante.

3 Source : d'après les données de marché d'une source indépendante.

SOURCE Corporation JAMP Pharma

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Sophie La Roche, Directrice Marketing & Communications, [email protected]; Pour contacter Orimed Pharma : [email protected], 1 866-399-9091