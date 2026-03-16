Une nouvelle option générique d'enzalutamide, un médicament d'oncologie utilisé pour le traitement de certains stades du cancer de la prostate (selon la monographie). Il s'agit d'un antiandrogène administré par voie orale.

Le Groupe JAMP Pharma lance PrJAMP Enzalutamide, une alternative générique au produit de référence PrXtandi® (commercialisé au Canada par Astellas Pharma Canada Inc.)

Ayant la plus vaste offre de médicaments génériques au Canada 1 , le Groupe JAMP Pharma est fier d'offrir une nouvelle option thérapeutique à moindre coût pour des patients atteint du cancer de la prostate.

, le Groupe JAMP Pharma est fier d'offrir une nouvelle option thérapeutique à moindre coût pour des patients atteint du cancer de la prostate. Le Groupe JAMP Pharma possède une expertise reconnue dans les thérapies en oncologie, avec maintenant 12 produits de spécialité.

Le programme JAMP CareMC se distingue par ses équipes spécialisées et sa capacité à fournir des services hautement différenciés, assurant un accompagnement adapté à chaque patient et une collaboration efficace avec chaque équipe de soins.

BOUCHERVILLE, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe JAMP Pharma, un chef de file dans le domaine pharmaceutique canadien, annonce le lancement de PrJAMP Enzalutamide (Enzalutamide, capsules orales) au Canada, renforçant son engagement à améliorer l'accès à des thérapies importantes contre le cancer de la prostate. Avec ce lancement, JAMP consolide son rôle de partenaire de confiance auprès des spécialistes, des pharmaciens et des patients, en apportant une seconde alternative générique en cancer prostatique.

« Le lancement de PrJAMP Enzalutamide marque une étape significative dans notre mission d'améliorer l'accessibilité aux soins oncologiques de haute qualité au Canada. En ajoutant ce 12e produit à notre portefeuille d'oncologie, nous offrons non seulement une option thérapeutique à moindre coût pour les patients atteints du cancer de la prostate, mais nous réaffirmons également notre rôle de partenaire de choix auprès des professionnels de la santé. Grâce à notre programme JAMP CareMC, nous nous assurons que chaque patient bénéficie d'un accompagnement personnalisé et d'un soutien spécialisé tout au long de son parcours thérapeutique », déclare Louis Pilon, Président et Chef de la direction du Groupe JAMP Pharma.

Une expertise éprouvée

Avec déjà 12 produits oncologiques dans son portefeuille, le Groupe JAMP Pharma réaffirme sa position de chef de file dans le domaine des produits spécialisés. Nous sommes fiers d'être, une fois de plus, parmi les premiers à obtenir un avis de conformité sur le marché canadien. Avec le lancement de Enzalutamide, nous démontrons que notre agilité et notre expertise de pointe sont au service d'une mission unique : permettre aux patients un accès prioritaire à des soins de haute qualité et à moindre coût.

« L'introduction de PrJAMP Enzalutamide s'inscrit dans notre engagement à offrir au marché canadien des solutions génériques complexes répondant aux besoins cruciaux en oncologie. Tous nos produits d'oncologie sont désormais regroupés sous un même programme de soutien aux patients (PSP), JAMP CareMC, qui offre une structure unifiée et hautement spécialisée. Ce programme met à la disposition des patients une gamme complète de services, incluant le service de nutritionniste, la kinésiologie, l'accompagnement tout au long du parcours oncologique, la sexothérapie et le soutien de travailleurs sociaux. Grâce à cette approche intégrée, nous assurons une transition fluide et une collaboration étroite avec les équipes de soins à travers le pays. », explique Amélie Faubert, Vice-présidente senior, Affaires institutionnelles & Produits de spécialité.

Le Groupe JAMP Pharma, à travers sa division Soins Spécialisés, dispose d'un portefeuille de produits spécialisés figurant parmi les plus vastes au Canada et ne cessant de se bonifier. Forte d'une expertise approfondie dans de nombreux domaines thérapeutiques, elle propose une gamme étendue de solutions génériques complexes et de biosimilaires.

Indication et information clinique (Canada)

PrJAMP Enzalutamide est indiqué pour2 :

Le cancer de la prostate non métastatique sensible à la castration avec récidive biochimique à haut risque de métastases (nmCSPC)

Le cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC)

Le cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC)

Le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, dans le cadre d'une castration médicale ou chirurgicale, notamment chez certains patients avant chimiothérapie (asymptomatiques ou peu symptomatiques après échec de l'hormonothérapie) ou après docétaxel (mCRPC)

Pour l'ensemble des mises en garde, posologie et recommandations de surveillance (p. ex. prise du médicament avec nourriture, ajustements en cas d'événements indésirables gastrointestinaux ou atteinte hépatique), veuillez consulter la monographie de produit au : 00083743.PDF

Conditionnements offerts

PrJAMP Enzalutamide est offert en capsules orales de :

Capsules de 40 mg

Boîtes de 120 capsules de 40 mg (30 plaquettes alvéolées de 4 capsules)

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique et possède maintenant la plus vaste gamme de médicaments génériques au Canada1, avec près de 350 molécules.

Ce leadership dans le secteur des médicaments génériques renforce considérablement notre vision à long terme et notre engagement envers la santé des Canadiens. En augmentant l'accès à des options thérapeutiques à moindre coût et de haute qualité, nous jouons un rôle vital dans l'amélioration des soins de santé pour tous. De plus, notre portefeuille représente des économies substantielles pour le système de santé public et privé du pays, libérant des ressources pour d'autres besoins essentiels.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions telles qu'Orimed, BioJAMP®, JAMP soins aigus et injectables, Wampole, Laboratoire Suisse et Cosmetic Import, offrant également des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels. Le programme de soutien aux patients JAMP CareMC est conçu pour aider les patients, ainsi que les professionnels de la santé, dans la prise de médicaments de spécialité et des biosimilaires offerts par le Groupe JAMP Pharma. Depuis 2024, le Groupe JAMP Pharma possède également sa propre usine de fabrication, située à Lévis. Fabrication JAMP Pharma soutient l'accessibilité en continu à des médicaments et à des solutions de santé de qualité pour les Canadiens. Ce faisant, nous élevons notre niveau de service pour les pharmacies communautaires et les hôpitaux, leur permettant à leur tour d'offrir un service optimal et une continuité des soins à leurs patients.

Site web : jamppharma.ca

Programme JAMP CareMC : jampcare‑support.ca

Sources :

1 Basé sur le nombre de molécules et de formes posologiques distinctes commercialisées activement et générant un chiffre d'affaires supérieur à 0 dollar, tel que rapporté dans une source de données couramment utilisée dans l'industrie pharmaceutique entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

2 PrJAMP Enzalutamide, Monographie de produit, version du 2026-02-04 : 00083743.PDF

SOURCE Corporation JAMP Pharma

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Contact : Sophie La Roche, Directrice, Marketing et communication, Courriel : [email protected]