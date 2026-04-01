BOUCHERVILLE, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - À compter du 1er avril 2026, les entités Wampole, Laboratoire Suisse inc. et Cosmetic Import Ltd. seront officiellement regroupées sous une seule entité : le Groupe Wampole S.E.C. Ces entités, qui représentent des marques reconnues de produits de santé naturels et de cosmétiques, seront centralisées afin de simplifier le modèle d'affaires et de rehausser l'expérience offerte aux partenaires.

Une synergie au service de l'expérience partenaire

Cette unification permet de regrouper les trois entités et de centraliser les opérations afin d'offrir une structure plus agile, de simplifier les échanges commerciaux et d'assurer un point de contact unique pour l'ensemble de ses collaborateurs.

« Cette transformation marque une étape naturelle dans l'évolution de nos opérations et dans la façon dont nous structurons nos activités suite à l'acquisition récente des marques emblématiques des Laboratoires Colba en décembre dernier », souligne Guylaine Thériault Rehel, Directrice Principale du Groupe Wampole S.E.C. « En consolidant nos forces sous une bannière unique, nous optimisons notre capacité à innover et à répondre avec plus de précision aux besoins de nos clients. »

Un héritage centenaire tourné vers l'avenir

S'appuyant sur l'héritage de plus de 130 ans de l'une de ses marques, le Groupe Wampole S.E.C. poursuit sa mission d'innovation au service du bien‑être des Canadiens. Avec un portefeuille diversifié de plus de 170 produits répartis à travers 12 marques reconnues, l'entité réaffirme son engagement constant envers la qualité et l'excellence.

Le Groupe Wampole S.E.C. continuera de propulser ses marques de confiance :

Produits de santé naturels : Wampole, Adorable, Valda, Laboratoire Suisse, Swical Energy et La Racine de Vie.

Wampole, Adorable, Valda, Laboratoire Suisse, Swical Energy et La Racine de Vie. Cosmétiques : French Formula, HB Mineral Crystal, les savons NATURAL, Alpen Secrets, Reflets Bleutés et Algemarin.

Fièrement local et rigoureusement scientifique

Ancré dans sa communauté, le Groupe Wampole S.E.C. s'appuie sur un savoir-faire local et une rigueur scientifique éprouvée. Cette approche se traduit par le développement de produits de santé naturels autorisé pour la vente par Santé Canada, ainsi que de produits cosmétiques conçus selon des standards de qualité élevés, où nature et science se rencontrent.

La mission du Groupe demeure claire : bâtir un avenir où chaque Canadien peut prendre soin de son corps et de son esprit en toute confiance, grâce à une vision à long terme axée sur l'innovation et le bien-être durable.

À propos du Groupe Wampole S.E.C.

Filiale du Groupe JAMP Pharma, le Groupe Wampole S.E.C. est un leader canadien dans le secteur des produits de santé naturels et des cosmétiques. Avec un héritage de plus d'un siècle, le Groupe Wampole S.E.C combine expertise pharmaceutique, innovation et savoir-faire local pour offrir des solutions de santé de qualité, conçues localement et distribuées à travers tout le pays.

Site web : groupewampole.ca

SOURCE Corporation JAMP Pharma

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Contact : Guylaine Thériault Rehel, Directrice Principale, Courriel : [email protected]