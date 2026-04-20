Santé Canada a autorisé PrUpgolyvMC, un biosimilaire du golimumab en solution injectable au Canada, renforçant ainsi le leadership du Groupe JAMP Pharma sur le marché canadien des biosimilaires.

Cette autorisation élargit le portefeuille croissant de biosimilaires en immunologie de BioJAMP ® et soutient la stratégie à long terme du Groupe JAMP Pharma dans le secteur des médicaments spécialisés et complexes.





et soutient la stratégie à long terme du Groupe JAMP Pharma dans le secteur des médicaments spécialisés et complexes. Pr Upgolyv MC accroît l'accès à des thérapies biosimilaires de haute qualité pour les patients canadiens vivant avec des maladies auto-immunes inflammatoires chroniques.





Upgolyv accroît l'accès à des thérapies biosimilaires de haute qualité pour les patients canadiens vivant avec des maladies auto-immunes inflammatoires chroniques. Cet ajout témoigne de l'investissement stratégique continu du Groupe JAMP Pharma dans l'innovation en immunologie et dans le choix de traitements pour les cliniciens et les patients.





Les patients à qui l'on a prescrit PrUpgolyvMC seront soutenus par le programme de soutien aux patients JAMP Care™, offrant un accès, de l'éducation et une assistance au traitement.

BOUCHERVILLE, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Avec l'autorisation de PrUpgolyvMC (golimumab injectable) par Santé Canada, le Groupe JAMP Pharma poursuit sur sa lancée dans son portefeuille de biosimilaires axés sur l'immunologie, offrant des options de traitement innovantes et rentables pour les patients souffrant de maladies auto-immunes inflammatoires. PrUpgolyvMC est une alternative biosimilaire à PrSimponi®¹ et reflète l'investissement à long terme de JAMP dans les médicaments complexes et spécialisés. En tant qu'entreprise de propriété canadienne, nous sommes fiers d'offrir ce biosimilaire du golimumab autorisé au marché canadien. Par conséquent, le Groupe JAMP Pharma s'engage à améliorer l'accès à des soins abordables pour les patients canadiens.

« L'autorisation de PrUpgolyvMC souligne notre ambition de bâtir un portefeuille d'immunologie solide et différencié au Canada. Par l'entremise de BioJAMP®, nous investissons dans des biosimilaires qui élargissent les options de traitement tout en rendant les thérapies biologiques plus accessibles tant pour les patients que pour les systèmes de santé », déclare Louis Pilon, président et chef de la direction du Groupe JAMP Pharma.

Un portefeuille de biosimilaires en pleine croissance

L'immunologie représente un pilier clé de la stratégie de croissance à long terme du Groupe JAMP Pharma. Par l'entremise de sa division BioJAMP®, l'entreprise continue de bâtir stratégiquement un pipeline robuste de biosimilaires axés sur les maladies chroniques et complexes ayant des besoins médicaux non comblés importants. L'autorisation de PrUpgolyvMC renforce davantage cet engagement, complétant le portefeuille actuel de biosimilaires en immunologie de BioJAMP®, qui comprend PrSimlandi® et PrJamteki®, et démontrant des progrès soutenus dans ce domaine thérapeutique.

Au-delà de l'immunologie, la division des soins spécialisés du Groupe JAMP Pharma fait progresser une offre diversifiée de produits en oncologie, maladies rares et respiratoires, reflétant son ambition de devenir un chef de file canadien des médicaments complexes et spécialisés. En investissant dans ses capacités de développement, son expertise réglementaire et ses modèles de soutien centrés sur le patient, le Groupe JAMP Pharma se positionne pour offrir de futurs biosimilaires qui élargiront les choix de traitement, renforceront la durabilité du système de santé et amélioreront les résultats pour les patients et les professionnels de la santé canadiens.

Indications cliniques et informations

Pour toutes les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, les posologies et les conditions d'utilisation clinique, veuillez consulter la monographie du produit² à l'adresse : [Product Monograph Template - Standard]

Formats autorisés pour la vente : PrUpgolyvMC est autorisé pour la vente en solution stérile de :

Seringues préremplies et auto-injecteurs de 50 mg/0,5 mL

Seringues préremplies et auto-injecteurs de 100 mg/1,0 mL

Soutien aux patients et accès

Le Groupe JAMP Pharma soutient les patients à qui l'on prescrit PrUpgolyvMC par l'entremise de JAMP CareMC, son programme complet de soutien aux patients. JAMP CareMC est conçu pour aider à la fois les patients et les professionnels de la santé tout au long du parcours thérapeutique en offrant un soutien au remboursement, une aide à l'adhésion, des ressources éducatives et une coordination continue des soins. Ce programme reflète l'engagement du Groupe JAMP Pharma à réduire les obstacles au traitement, à améliorer l'expérience du patient et à favoriser des résultats de santé optimaux pour les Canadiens vivant avec des maladies auto-immunes inflammatoires chroniques.

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la région du Grand Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est actif dans tous les segments du marché pharmaceutique et offre aujourd'hui la plus vaste gamme de médicaments génériques au Canada, avec près de 350 molécules².

Ce leadership dans le secteur des médicaments génériques renforce considérablement notre vision à long terme et notre engagement envers la santé des Canadiens. En augmentant l'accès à des options thérapeutiques de haute qualité et à moindre coût, nous jouons un rôle essentiel dans l'amélioration des soins de santé pour tous. De plus, notre portefeuille représente des économies pour les systèmes de santé publics et privés du pays, libérant des ressources pour d'autres besoins essentiels.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions et filiales telles qu'Orimed, BioJAMP®, JAMP Soins aigus et injectables ainsi que le Groupe Wampole, offrant des produits de prescription et de marque, des biosimilaires, ainsi que 180 produits en vente libre comprenant une gamme diversifiée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels. Le programme de soutien aux patients JAMP CareMC est conçu pour aider les patients et les professionnels de la santé avec les médicaments spécialisés et les biosimilaires offerts par le Groupe JAMP Pharma. Depuis 2024, le Groupe JAMP Pharma exploite également sa propre usine de fabrication située à Lévis dans la région de Chaudière-Appalaches. JAMP Pharma Fabrication soutient l'accès continu à des médicaments et des solutions de santé de qualité pour les Canadiens. Ce faisant, nous élevons notre niveau de service pour les pharmacies communautaires et les hôpitaux, leur permettant à leur tour de fournir un service optimal et une continuité de soins à leurs patients.

Site Web : Accueil - BioJAMP

Programme JAMP CareMC : jampcaresupport.ca

Sources :

Simponi® est une marque déposée par Johnson & Johnson. Son utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation par le détenteur de la marque. [Product Monograph Template - Standard] Basé sur le nombre de molécules distinctes et de formes posologiques activement commercialisées et générant des revenus supérieurs à 0 $, tel que rapporté dans une source de données de l'industrie pharmaceutique couramment utilisée entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.

SOURCE Corporation JAMP Pharma

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Contact : Sophie La Roche, Directrice Marketing & Communication, Courriel : [email protected]