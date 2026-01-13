Cette année, le programme remettra 400 000 $ en dons, dont 200 000 $ sous forme de subventions pour l'équipement de hockey en partenariat avec l'AJLNH et Goals and Dreams de l'AJLNH ainsi que 100 000 $ supplémentaires chacun à la Fondation des Canadiens pour l'enfance et à la Fondation MLSE, de la part d'OREO et des équipes de la LNH concernées

TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, OREO et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) ont annoncé la deuxième année du programme « OREO Partagez la joie ensemble » qui remettra un total de 400 000 $ en dons pour rendre le hockey plus accessible aux jeunes au Canada.

OREO Partagez la joie ensemble (Groupe CNW/Mondelez International, Inc.)

Quinn Hughes, Zach Hyman, William Nylander et Nick Suzuki, ainsi que les vedettes de la LPHF, Sarah Nurse et Marie-Philip Poulin, seront de retour comme ambassadeurs du programme. OREO et l'AJLNH encouragent les Canadiens à soumettre des organisations de hockey jeunesse pour qu'elles figurent parmi les 14 récipiendaires à travers le pays qui recevront des subventions de nouvel équipement de hockey de la part d'OREO et de l'AJLNH d'une valeur de 10 000 $ ou 25 000 $ (pour un total de 200 000 $), donnant ainsi à davantage d'enfants l'occasion de vivre la joie du hockey. Les ambassadeurs-joueurs associés au programme joueront un rôle actif en encourageant la prochaine génération de joueurs à adopter l'esprit du hockey au Canada et à partager leurs histoires de ce que signifie « garder le goût du jeu ».

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec l'AJLNH et Goals and Dreams de l'AJLNH pour la deuxième année afin de permettre à plus d'enfants d'avoir accès au hockey, » a déclaré Sonia Bongiorno, gestionnaire principale, marketing destiné aux acheteurs et activations à grande échelle, Mondelez Canada Inc. « Chez OREO, nous savons l'importance de garder le goût du jeu, et ce programme investit dans cet esprit de jeu en permettant à davantage d'enfants de découvrir ce sport adoré et en soutenant les jeunes des communautés locales d'un océan à l'autre. »

Élargissant son impact en 2026, OREO s'engagera à verser 100 000 $ supplémentaires, répartis équitablement entre la Fondation des Canadiens pour l'enfance et à la Fondation MLSE, montant qui sera jumelé par les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. Les 200 00 $ en dons seront distribués à des programmes de hockey jeunesse locaux dans les communautés qui en ont le plus besoin.

Créer un impact avec « OREO Partagez la joie ensemble »

À l'occasion de son année inaugurale, par l'entremise de Goals and Dreams de l'AJLNH, le programme « OREO Partagez la joie ensemble » a remis 200 000 $ en subventions pour l'équipement de hockey grandement nécessaire à 14 équipes de hockey mineur partout au pays, reconnaissant leur engagement à préserver l'esprit ludique du sport.

Depuis 1999, Goals and Dreams de l'AJLNH a donné plus de 27 millions de dollars à des programmes de hockey de base dans 45 pays à travers le monde, en mettant continuellement l'accent sur l'importance d'offrir aux enfants l'occasion de jouer au hockey.

« L'AJLNH est ravie de poursuivre son partenariat avec Mondelez Canada Inc. dans le cadre de la campagne OREO Partagez la joie ensemble, » a déclaré Devin Smith, directeur principal, marketing et marketing des joueurs. « Le fait de pouvoir compter sur Nick, Quinn, William and Zach, ainsi que Sarah et Marie-Philip, qui jouent un rôle fondamental dans ce processus visant à encourager les enfants partout au Canada à garder le goût du jeu, ce qui représente un parfait accord entre les joueurs et Goals and Dreams de l'AJLNH ».

Comment soumettre une organisation de hockey jeunesse canadienne

Jusqu'au 27 mars 2026, les Canadiens peuvent soumettre des équipes de hockey jeunesse de leurs communautés pour avoir la chance de recevoir des subventions pour du nouvel équipement de hockey d'une valeur de 10 000 $ ou 25 000 $. Les récipiendaires des subventions seront sélectionnés et annoncés en avril 2026.

Pour plus d'informations et/ou pour soumettre une équipe, consultez lajoieoreo.ca. La vidéo de la campagne présentant les ambassadeurs du programme de la LNH et de la LPHF est disponible ici.

À propos de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) :

L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), établie en 1967, est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey. L'AJLNH travaille au nom des joueurs dans diverses disciplines telles que les relations de travail, les licences de produits, le marketing, le hockey international et les relations communautaires, le tout dans le but de promouvoir ses membres et le jeu de hockey. En 1999, Goals & Dreams de l'AJLNH a été lancé comme un moyen pour les joueurs de donner quelque chose en retour au jeu qu'ils aiment. Au cours des dernières 27 années, des dizaines de milliers d'enfants méritants dans 45 pays ont bénéficié des dons d'équipements de hockey des joueurs. Goals & Dreams de l'AJLNH a donné plus de 26 millions de dollars à des programmes de hockey de base, ce qui en fait le plus grand programme de son genre. Pour plus d'informations au sujet de l'AJLNH, veuillez consulter www.nhlpa.com.

L'AJLNH, L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et le logo de l'AJLNH sont des marques déposées de l'AJLNH et sont utilisées sous licence. © NHLPA. Tous droits réservés.

À propos de Mondelēz International :

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens de plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 27 milliards de dollars en 2020, MDLZ domine le marché de la collation avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que Oreo, Cadbury Dairy Milk, Ritz, Halls et les friandises Sour Patch Kids. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et de l'indice de durabilité Dow Jones. Consultez le site www.mondelezinternational.com.

SOURCE Mondelez International, Inc.