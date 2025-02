TORONTO, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Mondelēz International a annoncé aujourd'hui la nomination de Naniss Gadel-Rab comme présidente de Mondelez Canada Inc., à compter du 3 mars 2025. Elle succèdera à Karla Schlieper, qui quittera l'organisation au début du mois de mars.

Naniss Gadel-Rab (Groupe CNW/Mondelez International, Inc.)

Forte de plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction dans les secteurs des chaînes d'approvisionnement, des ventes, de la stratégie, du marketing et du commerce électronique dans neuf pays sur trois continents, Naniss fera partager ses vastes expériences et une perspective multidisciplinaire. Jusqu'à récemment, elle a dirigé le portefeuille des produits alimentaires chez Unilever Canada et en a fait une des entreprises affichant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale tout en redoublant d'efforts pour la transformation numérique et sociale.

« Nous sommes ravis d'accueillir Naniss chez Mondelez Canada, a fait savoir Gustavo Valle », vice-président principal et président pour l'Amérique du Nord de Mondelēz International. « Sa passion pour les gens et la culture, jumelée à son sens aigu des affaires en font la personne tout indiquée pour mener l'unité commerciale du Canada vers l'atteinte de nos priorités stratégiques dans le cadre de notre Vision 2030. »

« Nous tenons également à remercier Karla Schlieper pour le leadership qu'elle a démontré depuis 2022 au Canada, transformant les activités et instaurant une culture axée sur la croissance, la collaboration et la responsabilisation, ce qui jettera les bases de notre succès continu », a ajouté M. Valle.

Mondelez Canada a une forte empreinte économique au Canada, une vision claire du marché des collations et la volonté d'être un partenaire de choix pour les consommateurs. L'organisation, qui fabrique quelques-unes des marques préférées au Canada, est fière d'être le fabricant numéro un de biscuits et de craquelins au pays. De plus, elle a fait de l'engagement des employés une priorité, a été reconnue comme employeur de choix et reçu la distinction Great Place to Work®.

