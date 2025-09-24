TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Canada, il est temps de briller : SOUR PATCH KIDS® fait son entrée dans les rayons des friandises près de chez vous avec les très attendus Brillants fraise-melon d'eau. Ces friandises gélifiées audacieuses brillent sous la lumière noire, offrant une expérience multisensorielle qui réinvente le profil de saveur signature de la marque : surets, puis sucrés. L'extrait de curcuma permet aux friandises de briller, et les éclats sans saveur laissent toute la place à la saveur fraise-melon d'eau irrésistible. Une touche délicieusement espiègle!

« SOUR PATCH KIDS a une personnalité taquine et espiègle qui nous permet de faire preuve de créativité et de repousser les limites de l'innovation en matière de friandises », a déclaré Alexa Horowitz, gestionnaire de marque, friandises et toux, Mondelēz Canada. « Les brillants ne se résument pas à la nouveauté, ils permettent aussi de se connecter avec notre public cible (la génération Z) en créant des expériences engageantes qui reflètent les tendances actuelles et répondent à leurs envies en constante évolution. Nous avons hâte que les amateurs de friandises au Canada illuminent leur quotidien -- au sens propre -- avec cette gourmandise lumineuse. »

Pour les amateurs de friandises sans lumière noire à la maison, SOUR PATCH KIDS® rend le plaisir accessible grâce à un filtre Snapchat en réalité augmentée. Les amateurs peuvent balayer la friandise pour la voir briller et balayer l'emballage en « mode selfie » pour voir les Brillants danser et s'illuminer à l'écran, ajoutant ainsi une touche ludique à chaque moment sur les réseaux sociaux.

Les SOUR PATCH KIDS Brillants seront disponibles à l'achat dans les magasins de détail canadiens dès la fin de septembre.

Pour plus d'informations sur SOUR PATCH KIDS Brillants, suivez-nous sur Instagram @sourpatchkidsca pour rester éclairés.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens de plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 36,4 milliards de dollars en 2024, MDLZ domine le marché de la collation avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que Oreo, Cadbury Dairy Milk, Ritz, Crispers, Halls et les friandises Sour Patch Kids. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et de l'indice de durabilité Dow Jones.

