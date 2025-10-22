14 organisations canadiennes de hockey jeunesse ont été sélectionnées pour recevoir des subventions d'une valeur de 10 000 $ ou 25 000 $ dans le cadre de la première année du programme

« OREO Partagez la joie ensemble »

TORONTO , le 22 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et OREO sont fiers d'annoncer les récipiendaires des subventions du programme inaugural OREO Partagez la joie ensemble, fournissant 200 000 $ en nouvel équipement aux organisations de hockey jeunesse partout au Canada de la part d'OREO et de l'AJLNH Goals & Dreams. Conçu pour améliorer l'accessibilité du hockey amateur pour les jeunes au Canada, le programme contribue à rehausser les communautés locales, à maintenir le caractère inclusif de ce sport et à former la prochaine génération de joueurs de hockey.

D'un océan à l'autre, 14 organisations de hockey ont reçu l'équipement dont elles avaient tant besoin dans le cadre de la première année du programme « OREO Partagez la joie ensemble », permettant ainsi à plus d'enfants de chausser leurs patins et de découvrir la joie de ce sport. Les équipes sélectionnées représentent un groupe diversifié de communautés qui se consacrent à promouvoir l'amour du hockey auprès des jeunes et s'engagent à préserver l'esprit ludique de ce sport.

« Grâce au programme OREO Partagez la joie, nous ne faisons pas que donner de l'équipement de hockey, nous investissons dans l'esprit du jeu et dans la communauté partout au Canada », a déclaré Sonia Bongiorno, chef de l'équipe Canada, partenariats/activations à grande échelle et marketing auprès des consommateurs, Mondelez Canada Inc. « En s'associant avec l'AJLNH et son programme de longue date, AJLNH Goals & Dreams, notre objectif est d'éliminer les obstacles qui empêchent souvent l'accès au jeu que les Canadiens adorent et de donner à plus d'enfants l'opportunité de découvrir la joie du hockey. »

La liste complète des récipiendaires est la suivante :

Capturées dans une vidéo de campagne émouvante, deux des équipes récipiendaires de la subvention, Bill Bolton Arena et L'Association de Hockey Mineur de Villeray (AHMV), ont eu la surprise de recevoir la visite des ambassadeurs du programme et des joueurs vedettes de la LNH, Nick Suzuki et William Nylander. Ils leur ont remis en main propre leur nouvel équipement de hockey et ont partagé avec eux un après-midi de jeu. La vidéo illustre toute la puissance de ce sport et la manière dont il rassemble et valorise la jeunesse au Canada.

« En tant qu'une organisation de hockey à but non lucratif qui offre une ligue récréative et aide les jeunes défavorisés à obtenir de nouveaux équipements, c'est grâce à des programmes de subventions comme celui-ci que nous pouvons élargir notre programmation et toucher un plus grand nombre de membres de la communauté, » a déclaré Daniel DeCarolis, récipiendaire de la subvention Bill Bolton Arena. « Ces enfants repartent avec bien plus qu'un nouvel équipement; ils découvrent la passion du hockey et créent des souvenirs inoubliables. »

« Les membres de l'AJLNH soutiennent le hockey amateur depuis longtemps dans les communautés partout au Canada grâce à notre programme AJLNH Goals & Dreams, et nous sommes extrêmement fiers d'avoir associé ce soutien, au cours de la dernière saison, à OREO/Mondelez Canada et à la campagne Partagez la joie ensemble, » a déclaré Devin Smith, directeur principal, commandites et marketing des joueurs, AJLNH. « Nos joueurs sont fiers d'offrir l'accès au hockey et de tisser des liens avec les passionnés de ce sport partout au Canada. Nous sommes ravis de célébrer le succès du programme Partagez la joie ensemble d'un océan à l'autre.

Le programme a également été soutenu par des joueurs vedettes de la LNH et de la LPHF, Sarah Nurse, Marie-Philip Poulin, Quinn Hughes, Zach Hyman, William Nylander et Nick Suzuki, en tant qu'ambassadeurs. Grâce à leur engagement sur les réseaux sociaux, la campagne a inspiré les fans et les communautés à adopter l'esprit Partage ta joie en partageant leurs histoires sur ce que cela représente pour eux.

Pour plus d'informations sur ce programme, les récipiendaires des subventions de 2025 et les opportunités futures, veuillez consulter le site : https://www.lajoieoreo.ca/.

