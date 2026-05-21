Cette solution est lancée avant la date limite de novembre 2026 fixée pour la certification de modèle de maturité en cybersécurité (CMMC), aidant ainsi les organisations à se conformer aux nouvelles exigences requises pour passer des contrats avec le Département américain de la Défense.

LOS ANGELES, 21 mai 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme GRC alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui une solution commune avec Crowe, chef de file reconnu en services comptables et de conseils, et A-LIGN afin d'aider les organisations à obtenir leur certification de modèle de maturité en cybersécurité (CMMC) avant l'échéance de novembre 2026. Sans cette certification, les organisations ne pourront plus conclure de contrat avec le Département américain de la Défense.

« Des milliers d'organisations qui passent actuellement un contrat -- ou qui espèrent en conclure un -- avec le Département de la Défense doivent obtenir une certification avant la date limite de novembre », a déclaré Jim Sperduto, Directeur de la croissance chez Optro. « Notre nouvelle solution réduit les risques et accroît la confiance des clients en les préparant à l'évaluation CMMC et en garantissant la continuité des activités sans interruption lorsque la date butoir arrivera. »

Optro, Crowe et A-LIGN fonctionnent comme un écosystème CMMC coordonné, chacun dirigeant son propre domaine d'expertise : Crowe aide les organisations à interpréter les exigences, à déterminer si elles sont prêtes pour la certification de conformité et à mettre en place leur programme. Optro facilite ce processus grâce à sa plateforme GRC basée sur l'IA. Enfin, A-LIGN le valide par le biais d'une évaluation officielle, créant ainsi un parcours continu et guidé vers la certification.

« Cette alliance aidera les organisations à harmoniser les personnes, les processus et la technologie à mesure qu'elles s'efforcent d'obtenir la certification CMMC », a déclaré Adam Pajakowski, partenaire en processus d'affaires et contrôles chez Crowe. « Ensemble, nous pouvons aider les entreprises à définir les processus, à mettre en œuvre la technologie et à respecter les normes de conformité. »

« A-LIGN est l'un des principaux prestataires de services C3PAO du pays, et nous avons pu constater par nous-mêmes à quel point de nombreuses organisations sont mal préparées à la rigueur d'une évaluation CMMC », a déclaré Petar Besalev, Vice-président Directeur, Cybersécurité et Conformité chez A-LIGN. « Se préparer en amont d'une évaluation avec des plateformes GRC et des partenaires-conseils tels qu'Optro et Crowe permet aux organisations de se doter d'une feuille de route claire et coordonnée pour se préparer à la certification. »

Pour en savoir plus sur le partenariat et la solution CMMC, visitez optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50% des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

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Laura Groshans

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SOURCE Optro, Inc