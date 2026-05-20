La solution intégrée combine le système d'action GRC fondé sur l'IA d'Optro à l'expérience des conseillers d'EY pour proposer une gestion complète des changements réglementaires à l'échelle de l'entreprise.

LOS ANGELES, le 19 mai 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme GRC alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle offre mettant à profit l'offre RegComply d'Optro fondée sur l'IA avec les services-conseils professionnels d'Ernst & Young LLP (EY US) sur la gestion des changements réglementaires. Cette offre permettra aux organisations de cerner et d'évaluer les changements réglementaires et de s'adapter plus rapidement.

Dans l'ensemble des secteurs d'activité, les entreprises doivent faire face au contrôle exercé par plusieurs organismes de réglementation et s'adapter à des centaines de changements réglementaires chaque année. Pour de nombreuses équipes chargées des questions opérationnelles et de conformité, il s'agit d'assurer le suivi manuel des changements entre les secteurs de compétence, d'identifier les mises à jour à appliquer et de les mettre en œuvre au plus vite avant l'annonce d'une nouvelle batterie de règlements. Cette approche traditionnelle se traduit souvent par une augmentation des coûts de fonctionnement et des délais de traitement, détourne les équipes chargées de la conformité des questions de fond essentielles et mine la confiance opérationnelle.

Disponible aujourd'hui, Horizon Scanning d'Optro, basé sur l'IA, surveille et hiérarchise automatiquement les changements réglementaires de plus de 10 000 organismes émetteurs dans plus de 750 secteurs de compétence, réduisant ainsi le fardeau réglementaire jusqu'à 97 %. De plus, EY US aide ses clients à transformer les exigences réglementaires brutes en données exploitables et intéressantes pour l'organisation, les équipes de conformité pouvant ainsi agir immédiatement.

« La gestion des changements réglementaires représente souvent l'un des défis liés à la conformité exigeant le plus de ressources au sein de notre communauté de clients », a déclaré Scott Whitlock, Vice-président, Alliances mondiales, Optro. « Cette nouvelle offre synthétise les capacités d'IA d'Optro et tire parti des couches de données et d'informations d'EY.ai for Risk, collaborant à chaque couche du processus de gestion des changements réglementaires. Grâce à cette approche intégrée, les clients peuvent abandonner les processus manuels et éviter les conséquences d'une non-conformité. »

En utilisant les services de soutien à la conception et à la mise en œuvre de programmes d'EY US, soutenus par les taxonomies exclusives d'EY US, et en utilisant le contenu reçu d'un fournisseur important de données réglementaires, l'offre prévoit d'automatiser environ 75 % de la charge de travail traditionnelle en matière de conformité, y compris l'analyse prospective en temps réel, l'analyse des écarts et la génération de commande automatisée. Cela peut permettre aux organisations d'éviter des mois de manipulation manuelle, en leur permettant de classer instantanément les signaux réglementaires par pertinence et de passer directement à la mise en œuvre à la vitesse de l'IA.

« Nos clients sont formels, le rythme des changements réglementaires a dépassé leur capacité à les gérer par des moyens traditionnels », a déclaré Marc Heon, Responsable mondial des solutions de conformité réglementaire chez EY. « Cette offre regroupe tout notre savoir existant en matière de réglementation, y compris les obligations enrichies, les services gérés, la conception d'un cadre de conformité et une expérience de modèle d'exploitation, avec la plateforme technologique sur mesure d'Optro qui automatise la surveillance et la hiérarchisation à grande échelle. Les clients bénéficient d'une offre complète, de la délimitation initiale de l'audit aux services gérés en continu, et sont épaulés par les deux organisations. »

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander une évaluation conjointe de l'état de préparation aux changements réglementaires, consultez le site optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50% des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact:

Laura Groshans

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SOURCE Optro, Inc