De nouvelles recherches justifient la GRC agentique, alors que le comportement des employés non gouvernés dépasse la surveillance humaine.

LOS ANGELES, le 12 mai 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme de GRC alimentée par l'IA qui aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, publie aujourd'hui le rapport « Comportement humain : la surface de vulnérabilités de l'IA que la GRC ne peut ignorer. » Le rapport, qui a sondé plus de 800 professionnels des TI, de la sécurité, de l'audit et de la GRC, révèle un changement critique dans l'écosystème des menaces : les risques les plus urgents liés à l'IA ne découlent pas de défaillances de modèles comme les hallucinations, ils découlent d'un comportement non vérifié des employés et de l'IA parallèle. Les résultats ont également éclairé la récente acquisition de Midship par Optro, ce qui représente une étape importante dans la mise en œuvre du premier et unique système d'action agentique de qualité professionnelle pour la GRC.

L'écart de visibilité de l'IA : gouverner l'invisible

L'adoption de l'IA surpasse la gouvernance. Malgré une intégration rapide dans les flux de travail quotidiens :

Seulement 34% des organisations tiennent un inventaire formel des modèles d'IA.

Seulement 18% des organisations bloquent automatiquement les domaines d'IA non autorisés.

56% des entreprises utilisent l'IA intégrée dans les outils des fournisseurs tiers, que les employés ne reconnaissent même pas souvent comme « l'utilisation de l'IA », ce qui accroît le risque de menaces non gérées par les tiers.

Les conséquences sont réelles : 82% des répondants ont signalé une augmentation des attaques fondées sur l'IA au cours des 12 derniers mois. Les responsable de la sécurité de l'information (RSI) ressentent la pression la plus vive : 72% d'entre eux ont signalé une augmentation « importante » des attaques, principalement menées par l'ingénierie sociale fondée sur l'IA.

L'écart de responsabilisation : autorité vs responsabilité

Les responsables de la GRC et de la sécurité sont tenus responsables des risques qu'ils n'ont pas les outils ou l'autorité nécessaires pour gérer :

plus des deux tiers se sont dits « plutôt confiants » ou « peu confiants » que leur organisation pourrait réagir de façon décisive à un incident de sécurité de l'IA qui évolue rapidement.

23% des dirigeants de la sécurité de l'information citent le manque d'expertise en sécurité de l'IA comme principal obstacle.

42% des RSI affirment que l'accent insuffisant sur la gouvernance de l'IA est leur principale préoccupation au sujet de l'environnement politique futur.

L'avenir de la gouvernance de l'IA de la GRC

Les organisations qui intègrent la gouvernance de l'IA de façon interfonctionnelle, avec une responsabilisation claire à l'échelle de la GRC et des équipes connexes, obtiennent de meilleurs résultats dans presque tous les domaines. Dans un autre sondage d'Optro, lorsqu'on leur a demandé quelles capacités fondées sur l'intelligence artificielle seraient les plus utiles pour les équipes de conformité et de gestion des risques, 71% ont choisi des technologies agentiques et d'automatisation. Cela suggère que les spécialistes sont impatients de mettre en œuvre des technologies émergentes fondées sur l'IA, comme les agents autonomes. L'acquisition de Midship par Optro répond directement à cette demande en déployant des agents d'IA capables d'automatiser jusqu'à 87% des tâches de contrôles manuels.

« L'IA se situe sur les deux faces de la médaille du risque : elle augmentera considérablement la surface de risque pour toutes les organisations et en même temps, l'IA sera une composante essentielle de la pile de gouvernance », déclare Guru Sethupathy, directeur général de la gouvernance de l'IA chez Optro. « C'est pourquoi nous croyons que la gouvernance intelligente de l'IA sera un facteur de différenciation qui favorisera la rapidité et la confiance. »

Pour télécharger le rapport complet, visitez Optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50% des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact :

Laura Groshans

press@ optro.ai

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SOURCE Optro, Inc