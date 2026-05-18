Un nouveau partenariat permet aux clients de GuidePoint Security d'accéder à la plateforme GRC d'Optro optimisée par l'IA pour une visibilité continue des risques d'entreprise.

LOS ANGELES, 18 mai 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la plateforme GRC fondée sur l'IA qui permet aux entreprises de transformer les risques en occasions d'affaires, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec GuidePoint Security, le principal fournisseur de solutions de cybersécurité qui aide les entreprises à prendre de meilleures décisions pour minimiser les risques.

En combinant les services-conseils spécialisés de GuidePoint et son expertise approfondie en cybersécurité au système d'action primé d'Optro, les clients ont accès à une approche unifiée axée sur l'IA pour gérer les cyberrisques et les risques liés aux tiers, la conformité, la gouvernance de l'IA et la résilience des entreprises. Grâce à ce partenariat, les clients de GuidePoint peuvent passer d'une posture réactive et ponctuelle à une vision plus continue de leurs environnements de risque.

« Optro est fier d'être un fournisseur partenaire de GuidePoint Security », déclare Scott Whitlock, vice-président des chaînes mondiales et des alliances chez Optro. « Depuis des années, les organisations ont du mal à aller au-delà de la conformité réactive et de la gestion des risques. Chez Optro, nous transformons le risque en opportunité grâce à une GRC agentique sécurisée, et nous sommes heureux d'offrir une gestion proactive et unifiée du cyberrisque aux clients de GuidePoint. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Optro au sein de notre communauté de fournisseurs », déclare Mark Thornberry, vice-président, Partenariats chez GuidePoint Security. « Notre partenariat avec Optro permet aux clients d'atteindre un niveau supérieur de maturité en matière de cybersécurité et d'efficacité opérationnelle grâce à une plateforme unique de gestion des risques fondée sur l'IA. »

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50% des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact :

Laura Groshans

press@optro.ai

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SOURCE Optro, Inc