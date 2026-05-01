Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 13 mai pour la deuxième édition annuelle des Connector Awards.

LOS ANGELES, le 1er mai 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme GRC alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui un appel de candidatures pour les Connector Awards annuels, désormais dans leur deuxième année. Les prix visent à reconnaître et à célébrer les innovateurs et les leaders qui façonnent l'avenir de l'audit, de la gestion des risques, de la conformité et de la sécurité de l'information. Les inscriptions seront acceptées jusqu'au 13 mai 2026.

Les gagnants seront annoncés lors de CRX, l'événement par excellence pour les professionnels de l'audit, de la gestion des risques, de la conformité et de la sécurité de l'information, qui aura lieu du 13 au 15 octobre 2026 à San Diego, en Californie. Les catégories des Optro Customer Awards sont les suivantes :

Visionnaire : Transformer l'industrie grâce à l'intelligence artificielle

Célébrer les architectes avant-gardistes des fonctions modernes d'audit, de gestion des risques, de conformité et de sécurité de l'information. Ce prix récompense les équipes audacieuses qui adoptent de nouvelles technologies - en particulier Optro AI et l'automatisation - pour changer la façon dont le travail est effectué.

L'excellence en action : Générer de l'impact et transformer la performance des entreprises

Honorer ceux qui transforment la stratégie en succès en utilisant Optro pour obtenir des résultats mesurables. Qu'il s'agisse de rationaliser les processus ou de dépasser les objectifs, ces acteurs du changement démontrent le pouvoir de l'innovation et de l'exécution pour produire un impact durable.

Créateurs de liens : Relier risque et opportunités de croissance

Reconnaître les équipes qui éliminent les cloisonnements et utiliser Optro pour harmoniser les fonctions d'audit, de gestion des risques et de sécurité de l'information. Ces champions favorisent la collaboration entre les équipes, l'évolutivité et la prise de décisions connectées afin de créer une organisation plus résiliente et prête à faire face aux risques futurs.

Cyberrésilience : De la conformité réactive à la cyberrésilience active

Reconnaître les responsables de la sécurité et des TI qui ont élaboré une stratégie de défense dynamique, transformant la conformité d'une simple formalité en un levier de cyberrésilience. Ces responsables de la sécurité utilisent une approche unifiée des données afin de garantir que l'entreprise soit non seulement conforme, mais aussi continuellement sécurisée et prête à faire face à toute éventualité.

Agent du changement : Diriger avec vision et dynamisme

Mettre en valeur les leaders visionnaires qui inspirent la transformation et défendent l'utilisation stratégique d'Optro. Ces influenceurs de l'industrie rehaussent le rôle de l'audit, de la gestion des risques, de la conformité et de la sécurité de l'information, ce qui permet à leurs équipes de prospérer tout en faisant progresser les pratiques exemplaires pour l'ensemble de l'industrie.

« Les conversations que nous avons avec nos clients aujourd'hui sont plus inspirantes que jamais. Nous voyons des équipes récupérer 75 % du temps précédemment consacré à la production de rapports, réduire de 20 % les heures annuelles liées à la conformité SOX et augmenter la capacité de tests transactionnels de 1 300 à plus de 50 000 », a déclaré Justin Greenberger, directeur de la clientèle chez Optro. « Alors que nous entamons la deuxième année de notre programme de prix, nous sommes ravis d'honorer les réalisations remarquables de cette communauté grandissante et de souligner l'impact réel qu'elles ont sur la transformation du risque en opportunité. »

Pour postuler aux Optro Connector Awards, visitez optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact :

Laura Groshans

press@ optro.ai

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SOURCE Optro, Inc