Avec les scores les plus élevés possibles dans des domaines tels que la gouvernance de l'IA et l'innovation, la plateforme d'Optro ouvre la voie à l'avenir de la GRC agentique.

LOS ANGELES, le 29 mai 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme GRC alimentée par l'IA qui aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Governance, Risk, And Compliance Platforms, 2ème trimestre 2026. Dans le profil fournisseur d'Optro, Forrester affirme que « la vision particulière d'Optro en matière d'intelligence humaine amplifiée et de GRC autonome indique clairement les domaines dans lesquels l'IA va bouleverser le marché. Sa solide approche en matière d'innovation met en lumière le fait que l'utilisation de l'IA est clairement liée aux besoins des clients. »

L'évaluation de Forrester reconnaît également Optro pour sa « solution inégalée de gestion des audits destinée aux équipes d'audit interne ». Ce rapport de Forrester est publié quelques semaines après qu'Optro a acquis Midship, ce qui, selon Gartner, place l'entreprise en bonne position « pour proposer de nouvelles capacités d'IA qui n'étaient pas disponibles auparavant sur le marché des solutions de gestion des audits ». Gartner®, First Take: Optro's Acquisition of Midship Redefines AMS Tool Capabilities, Gleb Zhukov, James Bourke, Devanshu Mehrotra, 6 mai 2026.

« Nous pensons que la reconnaissance par Forrester de la « vision particulière » d'Optro témoigne de notre volonté d'orienter le marché vers une GRC agentique », a déclaré Happy Wang, Chef des produits et de la technologie chez Optro. « Notre objectif est de toujours avoir plusieurs longueurs d'avance sur les besoins de nos clients, de les aider à anticiper les risques et à transformer leurs fonctions GRC en un avantage concurrentiel pour leur organisation. »

Optro a obtenu les meilleures notes possible pour neuf critères : vision, innovation, gouvernance de l'IA et gestion des risques, quantification des risques, modélisation des risques fondée sur des scénarios, adoption, gestion des audits, écosystème de partenaires et expérience utilisateur. Notamment :

Vision : Optro s'oriente de manière responsable vers l'orchestration autonome de la GRC, permettant aux pionniers de l'intelligence artificielle d'avancer rapidement tout en rencontrant les clients prudents là où ils se trouvent. En dotant ses clients des dernières technologies d'IA, Optro transforme la GRC en un modèle opérationnel résilient capable de s'adapter à la volatilité future.

Optro s'oriente de manière responsable vers l'orchestration autonome de la GRC, permettant aux pionniers de l'intelligence artificielle d'avancer rapidement tout en rencontrant les clients prudents là où ils se trouvent. En dotant ses clients des dernières technologies d'IA, Optro transforme la GRC en un modèle opérationnel résilient capable de s'adapter à la volatilité future. Innovation : Optro a trouvé l'équilibre entre les besoins des clients et les demandes futures de l'entreprise, en s'appuyant sur les données des leaders mondiaux de la GRC pour anticiper les tendances et élaborer des solutions tournées vers l'avenir. L'investissement continu dans des protocoles de sécurité au-dessus des standards et les garde-fous clairs mis en place garantissent que l'innovation est fiable et suffisamment puissante pour générer de la valeur bien au-delà de l'efficacité.

Optro a trouvé l'équilibre entre les besoins des clients et les demandes futures de l'entreprise, en s'appuyant sur les données des leaders mondiaux de la GRC pour anticiper les tendances et élaborer des solutions tournées vers l'avenir. L'investissement continu dans des protocoles de sécurité au-dessus des standards et les garde-fous clairs mis en place garantissent que l'innovation est fiable et suffisamment puissante pour générer de la valeur bien au-delà de l'efficacité. Gouvernance de l'IA et gestion des risques : Le « module sophistiqué de gouvernance de l'IA » d'Optro approfondit la visibilité de l'IA, qu'il s'agisse de la proposition, du développement ou du déploiement de l'IA. Optro permet aux clients de centraliser les applications d'IA, les inventaires de modèles et de cas d'utilisation, de gérer en permanence les risques et la conformité liés à l'IA et d'automatiser la documentation tout au long du cycle de vie de l'IA.

Le « module sophistiqué de gouvernance de l'IA » d'Optro approfondit la visibilité de l'IA, qu'il s'agisse de la proposition, du développement ou du déploiement de l'IA. Optro permet aux clients de centraliser les applications d'IA, les inventaires de modèles et de cas d'utilisation, de gérer en permanence les risques et la conformité liés à l'IA et d'automatiser la documentation tout au long du cycle de vie de l'IA. Quantification des risques et modélisation des risques fondée sur des scénarios : Optro « se distingue par la quantification des risques et la modélisation des risques fondée sur des scénarios, y compris un graphique nœud papillon novateur pour visualiser et agir sur les facteurs de scénario automatisés ». Les clients peuvent cartographier visuellement les causes, les contrôles préventifs, les contrôles d'atténuation et les conséquences, puis procéder à des simulations pour quantifier les plages d'exposition et l'impact attendu de différents scénarios. Des plans d'intervention peuvent ensuite être produits et liés à des scénarios avec des mesures concrètes et les prochaines étapes assignées aux principaux intervenants.

Optro « se distingue par la quantification des risques et la modélisation des risques fondée sur des scénarios, y compris un graphique nœud papillon novateur pour visualiser et agir sur les facteurs de scénario automatisés ». Les clients peuvent cartographier visuellement les causes, les contrôles préventifs, les contrôles d'atténuation et les conséquences, puis procéder à des simulations pour quantifier les plages d'exposition et l'impact attendu de différents scénarios. Des plans d'intervention peuvent ensuite être produits et liés à des scénarios avec des mesures concrètes et les prochaines étapes assignées aux principaux intervenants. Adoption : Optro favorise l'adoption grâce à une stratégie orientée client axée sur la conception intuitive et l'habilitation continue. Le rapport indique que « la plateforme d'Optro s'articule autour d'une interface utilisateur claire qui simplifie l'expérience utilisateur par rapport à ses concurrents ». Une formation pratique, un centre d'aide robuste et des cours à la demande permettent aux utilisateurs profanes de gérer leur environnement de façon autonome. La configurabilité sans code permet aux utilisateurs professionnels d'adapter les flux de travail et les rapports sans les technologies de l'information, en veillant à ce que la plateforme évolue en fonction de leurs besoins.

AuditBoard a récemment été renommé Optro pour refléter la valeur qu'elle offre aux équipes : une vision unique et cohérente de l'audit, du risque, de l'infosec et de la conformité, tout en demeurant fidèle à la vision fondamentale de l'entreprise, qui consiste à fournir des solutions novatrices conçues par les praticiens, pour les praticiens. Outre Midship, la société a récemment fait l'acquisition de FairNow, une solution de gouvernance de l'IA conçue spécifiquement à cet effet, renforçant encore sa position de pionnier mondial dans l'innovation en GRC. Cet élan se reflète dans une série de récentes reconnaissances de l'industrie : Sociétés les plus innovantes au monde de 2026 de Fast Company, prix du meilleur logiciel 2026 de G2 dans la catégorie Meilleur logiciel GRC, Deloitte Technology Fast 500™ et une désignation de leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders.

Pour en savoir plus sur la façon dont Optro transforme le risque en opportunité grâce à sa plateforme GRC fondée sur l'IA et pour accéder au rapport complet, visitez Optro.ai.

Énoncé d'objectivité de Forrester

Forrester ne soutient aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ni aucun service inclus dans ses publications de recherche et ne conseille à personne de choisir les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque sur la base des évaluations incluses dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les avis donnés reflètent l'évaluation périodique et sont susceptibles d'être modifiés. Ce rapport fait partie d'un ensemble plus vaste de ressources de Forrester, y compris des modèles interactifs, des cadres, des outils, des données et un accès aux conseils des analystes. Pour plus d'informations, lisez le document relatif à l'objectivité de Forrester ici.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50% des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact:

Laura Groshans

[email protected]

SOURCE Optro, Inc