Optro annonce la gestion de la continuité des activités afin d'aligner les processus métier critiques sur les informations de GRC, renforçant ainsi une véritable résilience opérationnelle

La solution de GCA fait ses débuts alors que de nouvelles données révèlent que plus de la moitié des dirigeants surestiment leur capacité à se remettre d'activités perturbées.

LONDRE, 10 juin 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme de GRC alimentée par l'intelligence artificielle permettant aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui sa solution de gestion de la continuité des activités (GCA), conçue pour aider les clients à assurer le maintien des fonctions et processus opérationnels essentiels comme le traitement de la paie, les opérations de sécurité et le support client, pendant et immédiatement après une interruption. L'annonce a eu lieu lors de la conférence mondiale phare d'Optro destinée à ses clients, CRX EMEA, organisée à Londres.

Optro a également publié aujourd'hui son rapport de données « When business continuity fails » (Quand la continuité des affaires échoue). Fondé sur un sondage mené auprès de plus de 500 responsables de l'audit, de la gestion du risque et de la conformité et de la GCA en Amérique du Nord et dans la zone EMEA, le rapport révèle que la confiance dépasse largement la performance : 92 % des dirigeants se disent confiants dans leur capacité à atteindre leurs objectifs de reprise d'activité mais, parmi les 76 % qui ont subi une perturbation causée par un tiers au cours des deux dernières années, moins de la moitié ont effectivement atteint ces objectifs. Quatre de ces perturbations sur dix coûtent aux entreprises 1 million de dollars ou plus. La solution de GCA d'Optro est conçue pour combler cet écart et renforcer la résilience en aidant les entreprises à :

Développer une vision transversale de l'entreprise : Cartographier les principaux processus métier, ainsi que leurs dépendances, responsables, fournisseurs et risques associés, dans une vue unique au sein de la plateforme Optro.

Cartographier les principaux processus métier, ainsi que leurs dépendances, responsables, fournisseurs et risques associés, dans une vue unique au sein de la plateforme Optro. Créer des plans toujours à jour : Relier les plans aux processus pour remplir automatiquement les cotes de criticité, les objectifs de délai de reprise et les objectifs de point de reprise, et les mettre à jour en temps réel à mesure que les évaluations changent.

Relier les plans aux processus pour remplir automatiquement les cotes de criticité, les objectifs de délai de reprise et les objectifs de point de reprise, et les mettre à jour en temps réel à mesure que les évaluations changent. Simuler les perturbations dans le monde réel : Lier les exercices de simulation directement aux plans de continuité des activités et intégrer automatiquement tous les processus et dépendances connexes pour obtenir une vue d'ensemble.

« Nous croyons que la solution de GCA d'Optro nous permettra de combler l'écart entre la gestion des risques et la réponse opérationnelle », a déclaré Kate Marechal, directrice en charge du risque opérationnel et des services de gestion des risques chez Shawbrook Bank. « En obtenant une vue unique de nos processus d'affaires au sein de la même plateforme que nous utilisons pour l'audit, la gestion des risques et la conformité, nous devrions être en mesure de mieux comprendre ce qui est essentiel à nos activités, de planifier les perturbations qui pourraient avoir une incidence importante sur nos activités et de mettre à l'essai ces plans pour corriger les problèmes avant qu'une perturbation ne se produise. »

« La plupart des entreprises ont confiance dans leurs plans de continuité sur le papier, mais lorsque des perturbations se produisent, moins de la moitié atteignent leurs objectifs », a déclaré Happy Wang, responsable des produits et de la technologie chez Optro. « Grâce à notre solution de GCA, les clients seront en mesure d'intégrer de façon transparente leurs programmes de continuité des activités à leurs données d'audit, de gestion des risques et de conformité, fournissant ainsi les renseignements de GRC nécessaires pour passer au-delà de la production de rapports statiques à une stratégie proactive et à une véritable résilience opérationnelle. »

Pour voir la nouvelle solution de GCA d'Optro en action, passez aujourd'hui au stand de démonstration au CRX EMEA à Londres. Pour en savoir plus sur la façon dont Optro transforme le risque en opportunité grâce à sa plateforme de GRC fondée sur l'IA ou pour télécharger le rapport complet, visitez Optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC à travers un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour renforcer leurs capacités d'audit, de gestion des risques et de conformité dans le cadre d'une nouvelle ère de risque. Optro est très bien noté par les clients sur G2 et a été nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact :

Laura Groshans

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SOURCE Optro, Inc