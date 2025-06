L'Assistant Lumi aide les employés à fournir un service plus rapide et plus personnalisé afin d'aider les clients à améliorer leurs finances.

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir reçu deux prix d'innovation numérique pour le lancement de son Assistant Lumi, un nouvel outil optimisé par l'intelligence artificielle qui simplifie et accélère l'accès aux renseignements essentiels pour aider les employés à offrir des conseils aux clients :

Prix de la meilleure utilisation de l'IA générative pour l'expérience client au Canada par les Digital CX Awards décernés par The Digital Banker : Les prix Digital CX Awards représentent le seul programme au monde qui vise à reconnaître l'innovation en matière d'expérience client numérique à l'échelle de l'écosystème des services financiers. Les prix soulignent l'excellence dans l'utilisation des actifs numériques au sein du secteur des services financiers et célèbrent les contributions à l'innovation, les améliorations technologiques et les engagements à l'égard de la transformation numérique.





« En dotant nos équipes de première ligne d'un accès en temps réel et alimenté par l'IA aux politiques, procédures et ressources, Lumi donne aux employés les moyens de fournir un service plus rapide et plus ciblé qui aide les clients à améliorer leurs finances, a déclaré Lori Bieda, chef des données et des analyses, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO. Ces reconnaissances témoignent de l'engagement de BMO envers l'innovation et le leadership en matière de transformation numérique. »

Lancé en mai 2025, l'Assistant Lumi permet aux employés de BMO à l'échelle de l'organisation d'accéder instantanément à des normes, procédures, aide-mémoire, procédures de gestion des opérations et procédures normales d'exploitation en français et en anglais. Cet outil simplifie et accélère l'accès aux informations essentielles et résume les documents, répond à des questions spécifiques et offre des informations exploitables en temps réel et dans un langage naturel pour aider les employés à répondre aux demandes des clients rapidement.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de BMO Groupe financier

