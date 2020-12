« En plus des mesures de gratuité du stationnement déployées par la Ville de Montréal au cours des dernières semaines, et afin de faciliter les opérations de la Ville et d'aider les citoyens lorsqu'il sera interdit de stationner sur leur rue, nous offrons gratuitement des places de stationnement durant la nuit, lors des opérations de déneigement », souligne M. Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable. « Ce sont quelque 1 212 places qui seront ainsi offertes dans plusieurs arrondissements lors des périodes de chargement de la neige. »