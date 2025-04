HONG KONG, 14 avril 2025 /CNW/ - OneOdio , une marque professionnelle d'écouteurs DJ comptant une décennie d'expertise, est fière d'annoncer le lancement de ses écouteurs sans fil Studio Max 1 . Ce produit révolutionnaire a été développé en collaboration avec la DJ Arianna, de renommée internationale, dont le style de performance innovant et les mixages figurant dans les hit-parades l'ont distinguée sur la scène musicale mondiale.

Les écouteurs sans fil DJ Studio Max 1 représentent l'apogée de la philosophie innovante de OneOdio en matière d'ingénierie et de conception. Méticuleusement développés pour répondre aux exigences des DJ professionnels, ces écouteurs offrent une expérience audio puissante et immersive. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Une latence ultra-faible de 0,02 seconde : Avec une réponse sans fil révolutionnaire de 20 ms et sa technologie RAPID WILL+ développée indépendamment, le Studio Max 1 assure des performances audio en temps réel, permettant une synchronisation impeccable pendant les concerts.

: Avec une réponse sans fil révolutionnaire de 20 ms et sa technologie RAPID WILL+ développée indépendamment, le Studio Max 1 assure des performances audio en temps réel, permettant une synchronisation impeccable pendant les concerts. Une qualité audio supérieure : Grâce à la prise en charge LDAC et à la double certification Hi-Res Audio, ces écouteurs offrent des basses profondes, des aigus nets et des médiums équilibrés, ce qui permet aux DJ de vivre une expérience sonore immersive.

Grâce à la prise en charge LDAC et à la double certification Hi-Res Audio, ces écouteurs offrent des basses profondes, des aigus nets et des médiums équilibrés, ce qui permet aux DJ de vivre une expérience sonore immersive. Une autonomie prolongée de la batterie de 120 heures : Conçu pour les rigueurs des spectacles en direct, le Studio Max 1 offre une longévité de batterie impressionnante qui permet aux DJ de se produire plus longtemps sans interruption.

Conçu pour les rigueurs des spectacles en direct, le Studio Max 1 offre une longévité de batterie impressionnante qui permet aux DJ de se produire plus longtemps sans interruption. Une connectivité 4-en-1 polyvalente : Qu'il s'agisse d'une connexion sans fil, d'une installation câblée ou d'une commutation entre plusieurs appareils, le Studio Max 1 s'adapte sans effort à divers environnements de spectacles.

En début d'année, lors du salon CES qui s'est tenu en janvier, le Studio Max 1 a été largement salué par les experts du secteur. Le produit a reçu au total cinq prix prestigieux, dont les Gadgety Awards, les Android Headlines Technology Awards et les Reviewed Awards, ce qui souligne l'excellence de son design, de ses performances et de son innovation.

Jack, le fondateur visionnaire de OneOdio, a déclaré lors du lancement : « Le Studio Max 1 représente notre engagement à repousser les limites de la technologie audio. Intégrer une latence ultra-faible de 0,02 seconde et une qualité audio inégalée dans un seul produit polyvalent était un défi que nous avons relevé avec plaisir. Notre collaboration avec DJ Arianna a permis d'enrichir ce produit grâce à des informations de première main sur l'industrie, et les éloges qu'il a suscités au CES confirment nos efforts. »

Les écouteurs DJ sans fil Studio Max 1 sont conçus non seulement pour garantir l'excellence des performances, mais aussi pour le confort et la durabilité, avec une conception élégante et ergonomique, idéale pour les longues sessions en studio et sur scène.

Le Studio Max 1 est désormais disponible chez les revendeurs agréés et sur le site officiel de OneOdio pour seulement 169,99 dollars US. Pour en savoir plus, consultez le site Web officiel de OneOdio.

À propos de OneOdio

OneOdio, fondé en 2013, est un fabricant de premier plan de matériel audio. Animé par la mission d'offrir des expériences sonores professionnelles aux amateurs de musique du monde entier, OneOdio lance régulièrement des produits audio révolutionnaires, notamment les séries Studio Pro, Monitor, Fusion et Focus. Présents dans le monde entier, les écouteurs supra-auriculaires de OneOdio se classent régulièrement dans les trois premiers rangs de la catégorie des écouteurs d'Amazon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2659895/image_5029254_6830571.jpg

SOURCE OneOdio

