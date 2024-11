HONG KONG, le 13 nov. 2024 /CNW/ -- OneOdio, une marque audio de renom, ainsi que sa sous-marque innovante pour les écouteurs de sports, OpenRock, est heureuse de dévoiler des offres incroyables pour le Vendredi fou 2024, disponibles du 21 novembre au 2 décembre. Nous avons décidé de lancer nos écouteurs hybrides adaptatifs OneOdio Focus A5 ANC très attendus lors du Vendredi fou de cette année, une innovation en devenir chaque année! De plus, les 15 produits OneOdio les plus vendus sont en solde, avec un rabais de 50 % sur le modèle populaire OpenRock S de notre sous-marque dédiée aux sports OpenRock , en guise d'appréciation de fin d'année pour nos amateurs.

Dévoilement de OneOdio Focus A5 : Le tout premier rabais et rabais de lancement

La raison pour laquelle nous lançons le Focus A5 de OneOdio ce vendredi fou est pour offrir à nos amateurs un premier regard exclusif, avec un rabais de 30 %, ce qui réduit le prix à seulement 49,99 $, et qui en fait le moment idéal pour découvrir le nouveau produit à un prix imbattable. Un autre point saillant est le populaire Hybrid ANC A10, maintenant dans une nouvelle couleur gris-or en raison de la forte demande, ainsi que les séries polyvalentes A70 et Monitor, toutes deux conçues pour une utilisation professionnelle en studio et style DJ, également disponibles dans de nouvelles couleurs.

En ce qui concerne notre nouveau modèle OneOdio Focus A5, il s'appuie sur le succès de l'A10, le faisant passer au niveau supérieur grâce à l'annulation adaptative avancée du bruit pour une expérience d'écoute vraiment personnalisée. Doté d'un son sans fil LDAC haute résolution, il offre un son clair et net, tandis que l'impressionnante autonomie de la batterie de 75 heures vous permet de vous immerger toute la journée. Vous avez besoin d'une recharge rapide? Seulement 5 minutes vous donnent 5 heures d'écoute de plus. Avec toutes ces caractéristiques, le Focus A5 est le compagnon de voyage par excellence, vous assurant de ne jamais avoir à vous soucier de l'autonomie de la batterie lors de vos déplacements.

Réduction imbattable de 50 % sur OpenRock S : Meilleure affaire de l'année!

En tant que sous-marque sportive de OneOdio, OpenRock intensifie cette édition du Vendredi fou en offrant un rabais de 50 % sur OpenRock S , le modèle le plus vendu, qui ne coûte maintenant que 49,99 $, en baisse par rapport à 99,99 $. Doté de la technologie TubeBass™, le système OpenRock S offre une basse puissante et concentrée et une expérience audio immersive. Avec une autonomie de 60 heures, il est parfait pour les activités extérieures comme les marathons ou le cyclisme toute la journée, sans avoir à se recharger.

En plus de la meilleure offre sur OpenRock S, OpenRock X et OpenRock Pro sont maintenant offerts avec un rabais de 20 %. OpenRock Pro, dont le prix initial était de 129,99 $, est maintenant vendu à 103,99 $. OpenRock X, qui a reçu des critiques élogieuses depuis son lancement pour sa conception novatrice réglable à double axe, permettant des ajustements transparents en fonction de l'intensité de l'exercice et de la forme de l'oreille, est maintenant à 143,99 $, en baisse par rapport à 179,99 $.

Ne manquez pas ces incroyables offres du Vendredi fou - découvrez une qualité sonore supérieure et une conception novatrice avec OneOdio et OpenRock! Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'offre, visitez notre site Web officiel et nos comptes de médias sociaux sur Instagram , Facebook et Twitter.

