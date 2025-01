HONG KONG, 1er janvier 2025 /CNW/ - OneOdio, une marque professionnelle d'écouteurs DJ comptant une décennie d'expertise, ainsi que sa sous-marque sportive dynamique, OpenRock, se préparent à éblouir les participants au CES 2025 (du 7 au 10 janvier). Visitez le kiosque 31106, South Hall 1, pour découvrir comment ces deux marques établissent une nouvelle norme en matière d'innovation audio et présentent leurs produits de pointe sur la plus grande scène technologique au monde.

OneOdio et ShowStoppers au CES 2025

Écouteurs DJ sans fil phares Studio Max 1 de OneOdio au CES 2025 OpenRock X Forbidden City Limited Edition au CES 2025

Cette année, OneOdio porte sa présence au CES 2025 vers de nouveaux sommets. En plus de présenter ses dernières innovations au kiosque, la marque brillera à l'événement exclusif ShowStoppers le 7 janvier 2025, de 18 h à 22 h, HNP, aux kiosques D07 et D09. Cette réception médiatique dynamique met en relation des entreprises technologiques de premier plan avec plus de 1 000 journalistes et influenceurs de premier plan de l'industrie.

Présentation du Studio Max 1 inégalé : le meilleur du CES 2025

Un élément central de l'affichage de OneOdio au CES 2025 sera son dernier casque phare, le Studio Max 1. En co-marque avec la DJ italienne Arianna, qui a déjà joué avec ce casque lors de deux grands événements européens, ce modèle redéfinit l'audio professionnel, avec ses caractéristiques les plus importantes décrites ci-dessous.

Technologie de connexion rapide WiLL+ : Super 20 ms à latence ultra-faible, audio fluide

Certification LDAC et double haute résolution : Son de qualité studio, capturant chaque détail avec une clarté haute résolution.

Fonctionnalité 4 en 1 : Naviguez entre les modes DJ sans fil, Bluetooth, Wired Monitoring et Wired DJ pour une polyvalence maximale.

Avec d'autres caractéristiques comme la réduction du bruit ENC à double micro et la durée de vie de la batterie de 120 heures, le Studio Max 1 permet aux DJ de rester entièrement concentrés sur leur performance, sans recharger pendant des jours. Tous ces avantages ont été reconnus par les Gadgety Awards et les AndroidHeadlines Technology Awards. Le Studio Max 1 a remporté le prestigieux titre de The Best of CES 2025, soulignant son innovation et sa performance exceptionnelles dans le monde de la technologie audio.

OpenRock X : conception primée axée sur le sport

OpenRock X, le modèle phare d'OpenRock, a reçu le Good Design Award 2024, une distinction japonaise prestigieuse qui célèbre l'excellence en design depuis 1957. Sa conception novatrice et réglable assure un ajustement antidérapant et sécuritaire, ce qui en fait le compagnon idéal pour les amateurs de sport.

Principales caractéristiques d'OpenRock X - Forbidden City Limited

Poussant ses innovations plus loin, OpenRock a également présenté la version Forbidden City Limited de l'OpenRock X. Cette édition unique allie l'art culturel à l'ingénierie de pointe, ce qui en fait un produit exceptionnel sur le plan de l'esthétique et de la performance. La version sera présentée au CES 2025.

Rejoignez-nous au CES 2025

Découvrez comment OneOdio et OpenRock établissent de nouvelles normes en matière d'audio professionnel et sportif au CES 2025. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour les dernières nouveautés, et profitez d'un rabais exclusif de 50 % sur le CES (code : ATFCUG5N) sur le Pro C en or champagne sur Amazon US du 1er au 10 janvier. De plus, explorez d'autres équipements audio haut de gamme avec des rabais spéciaux du CES.

