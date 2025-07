NEW YORK, le 30 juin 2025 /CNW/ - OneOdio, un chef de file mondial de l'innovation audio, est fier d'annoncer le lancement du Focus A6, son casque le plus haut de gamme et le plus avant-gardiste à ce jour. Doté d'un puissant système hybride d'annulation active du bruit, d'une clarté d'appel améliorée par l'IA et d'une façade métallique remarquable faite d'aluminium de qualité aéronautique, le Focus A6 offre à la fois des performances élevées et une présence inimitable.

(Casque supra-auriculaire avec système ANC hybride Focus A6 de OneOdio)

Disponible en noir intense et en rose ivoire, le Focus A6 sera disponible en prévente dès le 30 juin, offrant jusqu'à 25 % de réduction avant sa sortie officielle le 7 juillet à 8 h HAE.

Un silence pensé, conçu pour être vu

Le Focus A6 établit une nouvelle norme de conception pour le casque ANC utilisé au quotidien. Son motif de CD moulé CNC, sa finition en aluminium nano-sablé et anodisé et ses lignes sculptées combinent forme et fonction, projetant une élégance professionnelle tout en restant léger et prêt pour les déplacements, avec ses 240 g seulement.

Sur le plan acoustique, il est doté d'un système ANC hybride de 48 dB alimenté par des microphones de rétroaction + pour bloquer intelligemment le son ambiant, ainsi que d'un système ENC (Environmental Noise Cancellation) et d'un algorithme d'appel basé sur l'IA qui garantit la clarté de votre voix, même dans des environnements urbains encombrés.

Des fonctions intelligentes qui s'adaptent à vous

Associé à l'application OneOdio, le modèle A6 offre :

4 modes audio immersifs : Annulation du bruit / Transparence / Réduction du bruit du vent / Normal

3 préréglages d'égalisation + 3 emplacements d'égalisation personnalisables

Mises à jour du micrologiciel OTA

Suivi de l'emplacement des écouteurs « Find My Headphones »

Bascule sonore spatiale pour une profondeur de style cinématographique

Certifiés pour Hi-Res Audio et prenant en charge le codec LDAC, les pilotes personnalisés du Focus A6 de 40 mm offrent un son raffiné avec une basse profonde et contrôlée et une clarté sur l'ensemble du spectre, ce qui est idéal pour l'écoute quotidienne et la création de contenu.

Prix et disponibilité à l'échelle mondiale

Période de prévente : 30 juin au 6 juillet

Lancement officiel : 7 juillet, 8 h HAE

Région PDSF Prix spécial privilégié (du 30 juin au 6 juillet) ÉTATS-UNIS 79,99 $ 69,99 $ (ivoire), 59,99 $ (noir) Royaume-Uni 74,99 £ 65,99 £ (ivoire), 56,24 £ (noir) UE : 86,99 € 75,99 € (ivoire), 65,24 € (noir) Japon : 11 310 ¥ 9 980 ¥ (ivoire), 8 483 ¥ (noir)

Remarque : Les prix peuvent varier légèrement en fonction de la plateforme et de la région pendant la prévente.

Résumé des principales caractéristiques

Plaque frontale en aluminium usinée CNC avec finition de surface de qualité supérieure

Annulation active du bruit hybride de 48 dB + système ENC amélioré par l'IA pour les appels

Égalisation, mises à jour OTA et effets spatiaux compatibles avec l'application

Performance audio certifiée LDAC et haute résolution

Connexion Bluetooth 6.0 à deux appareils

Élégant, pliable et facile à transporter avec seulement 240 g

Le OneOdio Focus A6 sera disponible sur www.oneodio.com et auprès de certains détaillants mondiaux. Pour les demandes de renseignements des médias, des échantillons ou des images à haute résolution, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de OneOdio

OneOdio, fondée en 2013, est une marque audio internationale qui se consacre à offrir un son de qualité professionnelle. Reconnue pour ses séries Studio Pro, Monitor, Fusion et Focus, OneOdio crée des casques innovants pour les mélomanes et les créateurs. Grâce à une forte présence mondiale, ses modèles supra-auriculaires se classent régulièrement parmi les trois premiers sur Amazon dans la catégorie des casques.

Retrouvez-nous sur les médias sociaux :

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphones

Facebook : https://www.facebook.com/oneodio

Instagram : https://www.instagram.com/oneodioshop/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2717832/OneOdio_Focus_A6_Over_ear_Hybrid_ANC_Headphones.jpg

SOURCE OneOdio

PERSONNE-RESSOURCE : Steven Xu, [email protected], +0085269403848