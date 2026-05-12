VANCOUVER, BC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a souligné une étape importante dans l'agrandissement et l'amélioration du centre communautaire Sunset. Grâce à l'ouverture du nouveau centre, les personnes âgées de Vancouver-Sud bénéficieront désormais d'un accès élargi à des programmes favorisant les liens sociaux.

L'ouverture du centre communautaire Sunset est le fruit de plusieurs années de planification et de collaboration au sein de la communauté et répond à la demande croissante d'espaces destinés aux personnes âgées à Vancouver-Sud.

Cet espace spécialement aménagé ajoute plus de 11 000 pieds carrés de locaux accessibles pour les programmes au centre communautaire Sunset. Il est conçu pour favoriser le vieillissement en santé et offrir aux personnes âgées des occasions de rester actifs et engagés au sein de leur communauté.

Ce projet communautaire de 16,1 millions de dollars a été rendu possible grâce à un financement de plus de 10,5 millions de dollars du gouvernement fédéral et à une contribution en capital de 5,5 millions de dollars de la Ville de Vancouver. Le centre sera exploité conjointement par la commission des parcs et des loisirs de Vancouver et l'association du centre communautaire Sunset.

Le nouveau centre comprend une cuisine commerciale de catégorie 1, adaptée à la préparation de repas ou à des services de restauration publique, ainsi que des salles polyvalentes où l'on offrira des cours de conditionnement physique, des programmes sociaux et des rassemblements communautaires.

Conçu pour répondre aux normes de la maison passive, le bâtiment vise également la certification LEED Or et la certification Or de la Fondation Rick Hansen en matière d'accessibilité, contribuant ainsi aux objectifs de la Ville de Vancouver en matière de climat et d'accessibilité.

Le ministre Gregor Robertson était accompagné du député Taleeb Noormohamed, du maire Ken Sim, et de membres de la communauté de Vancouver-Sud, pour souligner l'achèvement de cet important projet.

Citations

« Aujourd'hui est un grand jour pour Vancouver-Sud et les membres de la communauté dont les efforts inlassables ont rendu possible la construction de ce nouveau centre pour personnes âgées. Après avoir entendu pendant des années à quel point un tel espace était indispensable, nous avons travaillé avec des partenaires pour concrétiser cette vision. Le centre pour personnes âgées Sunset offrira une multitude de programmes qui favoriseront les liens sociaux, encourageront un mode de vie actif et renforceront les liens communautaires pour les générations à venir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Vancouver-Sud est une communauté dynamique et culturellement diversifiée, ce qui requiert des programmes adaptés et des infrastructures inclusives. C'est une communauté où l'on prend soin les uns des autres, quelle que soit l'origine de chacun, et ce, pour le bien commun. L'achèvement du projet du centre pour personnes âgées Sunset nous permettra de mieux répondre aux besoins des résidents de tous âges et de tous horizons. »

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, et député de Vancouver Granville

« Le centre pour personnes âgées Sunset représente un investissement majeur qui favorise la santé, le bien-être et les liens sociaux des personnes âgées à Vancouver. Conçu en fonction des besoins de la communauté et construit selon des normes élevées d'accessibilité, ce projet témoigne de notre engagement à créer des espaces inclusifs qui soutiennent les gens à chaque étape de leur vie. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 10 573 600 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le financement du projet du centre pour personnes âgées Sunset a été annoncé pour la première fois en août 2021.

Liens connexes

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Projet du centre pour personnes âgées Sunset (en anglais seulement)

https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/sunset-seniors-centre-project.aspx

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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