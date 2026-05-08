Le Canada et la C.-B. soulignent les progrès majeurs réalisés dans le cadre du prolongement du SkyTrain entre Surrey et Langley

LANGLEY, BC, le 8 mai 2026 /CNW/ - La construction est maintenant en cours aux huit stations du prolongement du SkyTrain entre Surrey et Langley, ce qui marque une étape importante du projet et permet à la région de se rapprocher d'un réseau de transport en commun plus efficace et mieux relié pour les collectivités situées au sud du fleuve Fraser. Le projet est réalisé par la province grâce à un financement provenant des deux ordres de gouvernement.

Une fois achevé, ce projet prolongera la ligne Expo de la station King George, à Surrey, jusqu'au centre-ville de Langley, ce qui transformera la façon dont les gens se déplacent dans les collectivités situées au sud du fleuve Fraser et leur permettra de se rendre à des destinations clés de Metro Vancouver.

Le SkyTrain entre Surrey et Langley ouvrira la voie à la création de collectivités axées sur le transport en commun, en particulier autour des huit stations, ce qui permettra d'offrir davantage d'options en ce qui a trait aux logements, aux emplois et aux services, comme les soins de santé et les services de garde. Le projet comprend également 14 kilomètres de nouveaux sentiers polyvalents entièrement séparés, qui seront reliés aux réseaux régionaux de transport actif et aux nouvelles stations du SkyTrain.

Les travaux de fondation sont déjà terminés à six stations, tandis que les travaux se poursuivent à la station 152 Street et viennent de commencer à la station Willowbrook. Les progrès de la construction en surface sont déjà visibles aux stations Fleetwood et Green Timbers, où les structures des stations prennent forme. Avec les huit stations maintenant en construction, l'accent va passer des travaux de fondation à la construction verticale, afin de bâtir les stations qui accueilleront bientôt les futurs usagers.

En plus de la construction des stations, les entrepreneurs réalisent d'importants progrès en lien avec tous les aspects du projet.

La construction des fondations de la voie de guidage est achevée à près de 90 %, et 75 % des colonnes de la voie de guidage sont maintenant érigées.

Les quatre lanceurs de voussoirs sont tous en service pour la construction de la voie de guidage surélevée, avec plus de 30 % des segments de voie déjà installés (cinq kilomètres).

L'installation de préfabrication de béton à South Surrey produit les segments destinés à la voie de guidage surélevée, et la moitié de l'ensemble des segments a déjà été coulée.

La mise en place des massifs de conduits souterrains de 16 kilomètres, qui abriteront les lignes électriques nécessaires à l'alimentation du SkyTrain, est achevée à plus de 75 % (environ 12 kilomètres).

La pose des rails a débuté la dernière semaine d'avril, soit seulement 18 mois après le lancement des grands travaux de construction.

Citations

« Le SkyTrain entre Surrey et Langley transformera la façon dont les gens se déplacent à Metro Vancouver. Le début des travaux à la dernière des huit stations constitue une étape majeure de la création de liaisons de transport en commun essentielles et fiables. Grâce à la collaboration, nous réalisons le premier projet de transport en commun rapide au sud du fleuve Fraser en 30 ans. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Avec le début des travaux de la station Willowbrook, nous nous rapprochons d'un réseau de transport en commun qui reliera plus efficacement les personnes, les collectivités et les possibilités dans toute la région. Le prolongement du SkyTrain entre Surrey et Langley facilitera les déplacements des résidents en comblant les lacunes de service, en réduisant les temps de déplacement et en élargissant l'accès au transport en commun à Metro Vancouver pour les années à venir. »

L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international), et député de Surrey-Centre

« Tout le monde doit se rendre à l'école, au travail ou à des rendez-vous, et c'est encore mieux si les déplacements se font rapidement et avec un minimum de stress. Ce nouveau prolongement relie la région en pleine croissance du sud du fleuve Fraser au reste de Metro Vancouver, rendant ainsi les déplacements plus rapides et plus faciles, tout en réduisant la congestion routière. Avec les huit nouvelles stations du SkyTrain maintenant en construction, nous nous rapprochons du jour où les usagers pourront se rendre du centre-ville de Langley au centre-ville de Vancouver en un peu plus d'une heure. »

L'honorable David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Le prolongement du SkyTrain entre Surrey et Langley permettra non seulement de faciliter les déplacements, mais aussi de bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées. Ce projet permettra de diminuer la congestion routière, de raccourcir les temps de déplacement et d'offrir un moyen de transport fiable à la population croissante de la région. »

L'honorable Mike Farnworth, ministre des Transports et du Transport en commun

« C'est formidable de voir progresser la construction du réseau de transport en commun rapide vers Langley. Le SkyTrain entre Surrey et Langley offrira aux résidents des liaisons essentielles vers les lieux de travail, les établissements d'enseignement et les services partout dans la région. »

Eric Woodward, maire du canton de Langley

« Le prolongement du SkyTrain reliant Surrey et Langley constitue un investissement majeur dans le transport qui renforcera les liaisons dans notre région, réduira les temps de déplacement et soutiendra la croissance à long terme de notre ville. Il améliorera les déplacements dans le centre-ville, à Fleetwood et à Cloverdale, et jouera un rôle important dans l'avenir de ces collectivités à mesure qu'elles continuent de croître. »

Brenda Locke, mairesse de Surrey

« Il est encourageant de constater la rapidité et les progrès réalisés dans le cadre de ce projet. Le leadership et la coordination efficace de la province contribuent à la mise en œuvre rapide de cet investissement dans le transport en commun au profit des résidents de toute la région, y compris ceux de la ville de Langley. »

Nathan Pachal, maire de la Ville de Langley

« Le projet du SkyTrain entre Surrey et Langley est en préparation depuis des années, et cette étape témoigne de la planification, des partenariats et des investissements soutenus nécessaires pour mener à bien un projet d'une telle envergure. Les décisions que nous prenons aujourd'hui transforment des plans à long terme en améliorations concrètes du transport en commun, offrant aux collectivités en croissance de meilleures façons de se déplacer pour les générations à venir. »

Kevin Quinn, PDG de TransLink

« Comme pour tout grand projet de transport en commun, il y a eu quelques perturbations temporaires. Mais ce qui ressort vraiment, c'est l'occasion à long terme qu'offre le SkyTrain entre Surrey et Langley. Non seulement il soutiendra les entreprises locales grâce à une augmentation de l'achalandage, mais il facilitera aussi la vie des gens en offrant des moyens plus rapides et plus fiables de se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels. Ce type de connectivité renforce l'ensemble de la collectivité, et nous sommes ravis de croître à ses côtés. »

Jen Temple, propriétaire d'entreprise et présidente de la Chambre de commerce du district de Cloverdale

Faits en bref

Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 4,4 milliards de dollars dans le projet et la contribution du gouvernement du Canada s'élève à 1,3 milliard de dollars. Cela représente l'investissement fédéral le plus important dans le transport en commun en Colombie-Britannique.

Le prolongement comprend 16 kilomètres de voie surélevée, de la gare King George jusqu'au centre-ville de Langley, le long de l'autoroute Fraser.

Le SkyTrain entre Surrey et Langley soutiendra environ 26 700 emplois directs et indirects.

Le projet devrait permettre de desservir 56 000 usagers par jour en semaine dès sa première année d'exploitation, un chiffre qui devrait passer à 80 000 d'ici 2050.

Une fois achevé, le SkyTrain entre Surrey et Langley permettra aux usagers de se déplacer plus rapidement et plus facilement à Metro Vancouver, avec un temps de trajet moyen de 22 minutes entre le centre-ville de Langley et la station King George, soit plus de 25 minutes de moins que le trajet actuel en autobus.

La nouvelle ligne de transport en commun devrait être mise en service à la fin de 2029.

Liens connexes

SkyTrain entre Surrey et Langley

https://surreylangleyskytrain.gov.bc.ca/ (en anglais seulement)

Nouvel investissement dans le transport en commun pour créer des emplois, faire croître l'économie et rebâtir des communautés plus fortes en Colombie-Britannique

https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/07/09/nouvel-investissement-transport-commun-creer-des-emplois-faire

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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