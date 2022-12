Du 3 au 20 février, retrouvez le plaisir des incontournables activités hivernales du Bal de Neige en famille et entre amis!

GATINEAU, QC, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Après deux années d'absence d'activités en présentiel, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, est très heureux de vous présenter la programmation du 45e Bal de Neige! Du 3 au 20 février 2023, retrouvez le plaisir des incontournables activités du #BaldeNeige en famille et entre amis dans la région de la capitale du Canada.

Redécouvrez une expérience hivernale unique en son genre

Dans le cadre de la saison hivernale, tous les visiteurs et visiteuses du Bal de Neige auront l'occasion de célébrer les diverses traditions hivernales, artistiques et culturelles du Canada grâce à la variété de la programmation offerte.

Cette grande fête célèbre les joies de l'hiver canadien, mais aussi la vitalité artistique canadienne, les cultures autochtones, la fierté 2ELGBTQI+ et la diversité de notre pays. Les arts et la culture contribuent à nous définir et nous rassemblent. Tous y trouveront des occasions de créer des moments mémorables.

Sans plus attendre, consultez le site Web du Bal de Neige pour tous les détails sur la programmation de ce 45e rendez-vous.

Admirez les sculptures sur glace, en personne

Les sculptures sur glace sont des grandes vedettes du Bal de Neige! Les 3, 4 et 5 février 2023, sur la rue Sparks à Ottawa, venez encourager les sculpteuses et sculpteurs professionnels qui auront trois jours pour créer une majestueuse sculpture durant le Championnat national de sculpture sur glace du Bal de Neige.

Treize duos de sculpteurs sur glace chevronnés, représentant chacune des 10 provinces et chacun des 3 territoires, s'affronteront simultanément. Ils disposeront de 20 heures pour sculpter 15 blocs de glace et réaliser une œuvre sur le thème « Les créatures de la mer », un clin d'œil à la vie sous-marine des océans au Canada.

Votez en ligne pour vos trois sculptures préférées

C'est au public canadien que revient le choix des 3 sculptures gagnantes. Dès le 10 février, toutes les sculptures seront présentées sur le site Web du Bal de Neige, et ce sera au public de sélectionner les 3 sculptures gagnantes. La période du vote se terminera le lundi 20 février à midi (heure locale). Les sculptures gagnantes seront annoncées le 20 février à 16 h.

À Gatineau et Ottawa

C'est le retour de l'activité phare de la saison dans la région de la capitale du Canada, et celle-ci se déroulera durant trois fins de semaine, à Ottawa et à Gatineau.

Le Domaine des flocons, co-produit en collaboration avec la Ville de Gatineau , sera de retour à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier avec, entre autres, la glissade sur tube, la méga tyrolienne ($) et une multitude d'activités pour toute la famille.

des flocons, co-produit en collaboration avec la , sera de retour à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier avec, entre autres, la glissade sur tube, la méga tyrolienne ($) et une multitude d'activités pour toute la famille. La rue Sparks, à Ottawa , sera animée par des structures lumineuses interactives, de magnifiques sculptures sur glace et des aires de performance artistique pour tous les goûts.

, sera animée par des structures lumineuses interactives, de magnifiques sculptures sur glace et des aires de performance artistique pour tous les goûts. Le marché By, l'un des plus anciens marchés publics au Canada , sera l'hôte d'activités traditionnelles telles que des promenades en carriole, des expériences gastronomiques, des installations artistiques interactives qui transformeront l'espace public, et plus encore.

, sera l'hôte d'activités traditionnelles telles que des promenades en carriole, des expériences gastronomiques, des installations artistiques interactives qui transformeront l'espace public, et plus encore. L'emblématique patinoire du canal Rideau présentée par OLG avec son parcours de 7,8 kilomètres offre aux patineurs et patineuses une expérience urbaine unique grâce aux nombreuses activités qui y seront offertes.

Ailleurs à Ottawa et à Gatineau, des activités seront organisées par nos nombreux partenaires de programmation, dont le Musée canadien de l'histoire, Vision Centre-ville de Gatineau, le Centre national des Arts avec son festival Big Bang, et bien d'autres.

Week-end d'ouverture du 45e Bal de Neige

Cette année, le week-end d'ouverture promet d'être des plus passionnants. D'ailleurs, de belles nouveautés seront à découvrir :

Assistez au spectacle Minsoshkite (« de la musique à vos oreilles ») présenté par Elmnt FM et Red Music Rising le vendredi 3 février, à 19 h, dans le Grand Hall du Musée canadien de l'histoire, mettant en vedette William Prince , Snotty Nose Rez Kids et plusieurs autres, ainsi qu'à un mini pow-wow et un salon des artisans autochtones le dimanche 5 février, de 10 h à 16 h.

(« de la musique à vos oreilles ») présenté par Elmnt FM et le vendredi 3 février, à 19 h, dans le Grand Hall du Musée canadien de l'histoire, mettant en vedette , Snotty Nose Rez Kids et plusieurs autres, ainsi qu'à un mini pow-wow et un salon des artisans autochtones le dimanche 5 février, de 10 h à 16 h. Rendez-vous au Domaine des flocons à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier.

Encouragez les personnes qui participent au Festival de bateaux-dragons sur glace sur la patinoire du canal Rideau.

Soyez aux premières loges du Championnat de sculptures sur glace du Bal de Neige .

Lumière sur les cultures autochtones

L'histoire, les langues, les pratiques culturelles et les croyances spirituelles uniques des peuples autochtones feront partie intégrante des nombreuses activités offertes. La programmation du premier week-end fait une grande place aux cultures autochtones, une manière de reconnaître le rôle significatif des peuples autochtones dans les traditions hivernales au pays.

Fierté hivernale dans la capitale

Le deuxième week-end permettra à tous les visiteurs et visiteuses de se rassembler et de participer à la Fierté hivernale et aux nombreuses activités qui mettent en lumière la diversité culturelle et l'inclusion de notre pays.

Célébrer la diversité au Canada et partager ses diverses histoires et traditions…C'est aussi ÇA le Bal de Neige!

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Recevez les dernières nouvelles du Bal de Neige et partagez votre expérience avec votre communauté à l'aide du mot-clic #BalDeNeige.

Citations

« Bal de Neige est une autre occasion de célébrer l'hiver et de faire briller l'art et la culture de chez nous. Depuis 45 ans, il fait vibrer la région de la capitale du Canada et permet aux Canadiens et Canadiennes du coin et de partout de se rassembler en famille et entre amis. Du 3 au 20 février, profitez de cette grande fête pour venir créer des moments mémorables et pour découvrir la programmation unique qui souligne la diversité culturelle et artistique ainsi que les cultures autochtones qui font la richesse de notre pays. Bon Bal de Neige! »

--Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez

Les faits en bref

Le 45e Bal de Neige se tiendra du 3 au 20 février 2023.

Le Championnat national de sculpture sur glace du Bal de Neige aura lieu les 3, 4 et 5 février 2023. Si vous êtes dans la région de la capitale du Canada durant le week-end d'ouverture du Bal de Neige, rendez-vous sur la rue Sparks, à Ottawa. Les chefs-d'œuvre y seront exposés! Tout le monde sera invité à voter pour ses 3 sculptures favorites.

Le Bal de Neige est rendu possible grâce au précieux soutien de quelque 800 bénévoles. En moyenne, 600 000 visiteurs participent aux festivités, dont près du tiers provient de l'extérieur de la région.

Patrimoine canadien tient à remercier OLG, Tim Hortons, Enbridge/Gazifère, GoodLife Fitness et BeaverTails, les commanditaires du Bal de Neige 2023.

