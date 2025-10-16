La technologie EDOF™ fournit une image nette en continu avec un réglage focal minimal

RICHMOND HILL, Ontario, 16 octobre 2025 /CNW/ - Olympus Canada Inc. (OCI), un chef de file de la technologie médicale pour l'endoscopie gastro-intestinale, a annoncé aujourd'hui le lancement des endoscopes de la série EZ1500 dotés de la technologie EDOF™.

Les endoscopes EDOF™, les dispositifs d'imagerie les plus avancés et les dernières innovations d'Olympus dans le cadre du système d'endoscopie EVIS X1MC, seront mis en évidence lors du 36e cours annuel d'endoscopie thérapeutique à Toronto du 15 au 17 octobre.

Olympus Canada annonce le lancement de ses endoscopes de la série EZ1500 dotés de la technologie Extended Depth of Field (EDOF™) dans le cadre du système d’endoscopie EVIS X1™ (PRNewsfoto/Olympus Corporation of the Americas)

La technologie EDOF crée une image en focalisation totale en utilisant deux prismes pour diviser la lumière entrant dans l'objectif de l'endoscope en deux faisceaux distincts avec des images proches et éloignées. Ces faisceaux sont ensuite projetés simultanément sur un capteur d'image, qui les combine en une seule image avec une large profondeur de champ.1

Par rapport à la génération précédente d'oscilloscopes Olympus®, cette technologie offre une meilleure visibilité et moins de flou. Les oscilloscopes EDOF de la série EZ1500 permettent une distance plus proche en mode normal en comparaison avec le CF-HQ190L/I - 3 mm au lieu de 5 mm - sans flou, ce qui limite la nécessité de basculer du mode normal au mode proche. En permettant aux médecins d'obtenir des images nettes, la technologie EDOF permet de garder le regard sur l'ensemble d'une lésion et peut aider à la détection lorsque des endoscopistes inspectent la muqueuse du tractus gastro-intestinal.

Le cours sur l'endoscopie thérapeutique, organisé par l'hôpital St. Michael's, est l'un des programmes éducatifs les plus respectés au Canada en endoscopie gastro-intestinale. Ce cours réunit des experts de premier plan du monde entier et comprend :

des procédures endoscopiques en direct diffusées en temps réel de St. Michael's à un auditoire de plus de 200 professionnels de la santé à Toronto ;

une diffusion en direct mondiale via Endoscopy on Air, atteignant plus de 25 000 téléspectateurs internationaux inscrits ;

des conférences dirigées par des experts et des opportunités interactives.

« Le lancement des endoscopes les plus avancés d'Olympus souligne notre leadership en endoscopie gastro-intestinale et notre engagement à faire progresser la pratique clinique et à soutenir les fournisseurs de soins de santé canadiens au moyen de technologies qui permettent une détection, un diagnostic et un traitement plus précoces », a déclaré Richard Reynolds, président du Medical Systems Group, Olympus Corporation of the Americas. « Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle innovation au cours annuel sur l'endoscopie thérapeutique, car Olympus renforce son engagement à aider les médecins à fournir à leurs patients les meilleurs soins possibles. »

Les endoscopes de la série EZ1500 et d'autres oscilloscopes compatibles EVIS X1 sont dotés d'une section de contrôle ErgoGrip™ légère de 10 % plus légère que la section de contrôle de l'oscilloscope de la série 190, d'une poignée arrondie, et de boutons et commutateurs de commande d'angulation et faciles à utiliser pour atteindre les utilisateurs avec de petites mains et prendre en charge la manœuvrabilité de l'oscilloscope.2

Le système d'endoscopie EVIS X1MC révolutionne la façon dont les troubles gastro-intestinaux sont détectés, caractérisés et traités grâce à des technologies de diagnostic et de traitement innovantes et faciles à utiliser, ainsi qu'à une meilleure manipulation de l'oscilloscope. Le système d'endoscopie EVIS X1 offre un niveau élevé de soins aux patients pour chaque endoscopiste, dans chaque procédure, chaque jour.

En plus de la nouvelle technologie EDOF, les caractéristiques du système d'endoscopie EVIS X1 comprennent :

la technologie TXI™, qui est conçue pour accroître la visibilité des lésions et des polypes en rehaussant la couleur et la texture des images ; 3

la technologie RDI™, qui est conçue pour améliorer la visibilité des vaisseaux sanguins profonds et des points de saignement ; 3

la technologie NBI™, qui améliore l'observation visuelle des structures muqueuses et vasculaires en utilisant des longueurs d'onde bleues et vertes spécifiques absorbées par l'hémoglobine ; 3

la technologie d'imagerie de réglage de la luminosité avec maintien du contraste (BAI-MAC™), qui est conçue pour corriger les niveaux de luminosité dans les zones sombres de l'image endoscopique, tout en maintenant la luminosité des zones plus claires, afin d'augmenter la distance de vue totale.4

Les technologies TXI, RDI, BAI-MAC et NBI ne sont pas conçues pour remplacer les échantillons histopathologiques comme moyen de diagnostic. Ce sont des outils d'appoint pour l'examen endoscopique qui peuvent être utilisés pour compléter l'imagerie à lumière blanche Olympus®.

À propos d'Olympus Canada

Olympus se passionne pour la création de solutions axées sur le client. Depuis plus de 100 ans, la mission d'Olympus consiste à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie en les aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies. Olympus Canada Inc. (OCI), une filiale d'Olympus Corporation of the Americas, gère les activités et le personnel de l'entreprise à l'échelle du Canada dans des domaines comme ceux des ventes, du marketing, des services et des fonctions de soutien. Basée à Richmond Hill, en Ontario, OCI se dévoue au perfectionnement de ses employés et au soutien des collectivités locales. Pour en savoir plus, consultez le site olympuscanada.com.

