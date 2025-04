Ce partenariat élargi renforce davantage la position de chef de file mondial d'Olympus en matière d'hémostase, de DME et de procédures d'EDD

RICHMOND HILL, Ontario, 8 avril 2025 /CNW/ - Olympus Canada Inc. (OCI) a annoncé aujourd'hui l'expansion du partenariat commercial d'Olympus avec EndoClot® Plus, Inc. (EPI) pour inclure la distribution de l'adhésif EndoClot au Canada. Cette entente fait suite à la commercialisation réussie de la gamme EndoClot aux États-Unis et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA).

L'adhésif EndoClot est un dispositif médical à usage unique utilisé pour sceller les lésions, qui se compose d'un polymère hémostatique adhésif (AHP) et d'un applicateur permettant de faire pénétrer le polymère synthétique dans une lésion à l'intérieur du tractus gastro-intestinal. Le polymère hémostatique adhésif est un polymère hémostatique durable qui résiste aux acides et aux bases présents dans le tractus gastro-intestinal.

Comme il s'agit d'un adhésif durable, il est recommandé de l'utiliser uniquement à la fin d'une procédure pour arrêter et contrôler le saignement suintant, prévenir un nouveau saignement et protéger la plaie de l'irritation causée par les acides et les bases.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec EndoClot Plus, Inc. L'ajout de ses solutions contribue à renforcer nos efforts visant à fournir aux médecins une gamme complète de produits gastro-intestinaux pour les procédures thérapeutiques avancées », a déclaré Mike Lauzon, vice-président de l'unité commerciale médicale d'OCI. « Fournir des solutions thérapeutiques pour la résection endoscopique et la gestion des saignements associés fait partie des compétences essentielles d'Olympus. En contribuant à la sécurité des traitements dans les procédures gastro-intestinales, nous voulons améliorer les résultats pour les patients et travailler pour élever le niveau des soins ».

Les technologies EPI complètent le portefeuille d'endoscopie GI d'Olympus et la stratégie médicale globale de l'entreprise en soutenant les procédures de résection muqueuse endoscopique (RME) et de dissection sous-muqueuse endoscopique (DSE) pour l'élimination endoscopique de polypes, d'adénomes, de cancers au stade précoce et d'autres lésions de la muqueuse gastro-intestinale.

« Pendant la RME et la DSE, il est essentiel de pouvoir identifier le saignement et de le traiter en même temps », a déclaré le Dr Robert Bechara, gastroentérologue et professeur agrégé au département de médecine de l'Université Queen's. « De plus, tout ce que nous pouvons faire pour protéger les sites de résection par RME et DES et réduire le risque de saignement postopératoire est essentiel pour nous aider à assurer une hémostase définitive pendant la période de rétablissement. »

« Nous sommes très heureux d'élargir notre partenariat mondial avec Olympus, a déclaré Stephen Heniges, président d'EPI. « Grâce au soutien d'Olympus aux États-Unis, dans la région EMOA et maintenant au Canada, nous nous attendons à ce qu'un plus grand nombre de fournisseurs de soins de santé et leurs patients puissent bénéficier de nos solutions. »

Consultez la page de gastroentérologie d'Olympus pour en savoir plus sur le portefeuille complet de solutions gastro-intestinales. Pour en savoir plus sur l'adhésif EndoClot, rendez-vous sur le Site Web d'EndoClot.

À propos d'Olympus Canada

Olympus se passionne pour la création de solutions axées sur le client. Depuis plus de 100 ans, la mission d'Olympus consiste à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie en les aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies. Olympus Canada Inc. (OCI), une filiale d'Olympus Corporation of the Americas, gère les activités et le personnel de l'entreprise à l'échelle du Canada dans des domaines comme ceux des ventes, du marketing, des services et des fonctions de soutien. Basée à Richmond Hill, en Ontario, OCI se dévoue au perfectionnement de ses employés et au soutien des collectivités locales. Pour en savoir plus, visitez olympuscanada.com.

À propos d'EPI

EPI est une société privée de dispositifs médicaux qui crée des solutions thérapeutiques innovantes à base de biomatériaux pour l'endoscopie gastro-intestinale. La société est basée à Santa Clara, en Californie, et possède des activités à Suzhou, en Chine.

