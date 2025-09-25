VISERA™ S offre des capacités avancées d'imagerie diagnostique en milieu ambulatoire

RICHMOND HILL, ONTARIO, 25 septembre 2025 /CNW/ -- Olympus Canada Inc. (OCI) a annoncé aujourd'hui le lancement de la plateforme d'imagerie VISERA™ S OTV-S500, qui intègre des capacités de diagnostic avancées pour les applications d'oto-rhino-laryngologie (ORL) et d'urologie et offre une flexibilité pour une utilisation en cabinet comme en soins ambulatoires.

Le VISERA™ S Video System Center est doté d'un système d'éclairage intégré qui permet à un clinicien, par simple toucher d'un bouton, de basculer entre la lumière blanche, le mode stroboscopique (offert par mise à niveau du stroboscope) et la technologie Narrow Band Imaging™ (NBI™). Cette polyvalence permet une visualisation améliorée pour détecter, caractériser et traiter des maladies ORL comme les polypes des cordes vocales et le cancer de la glotte, ainsi que des maladies urologiques comme le cancer de la vessie non-musculo-invasif.

La plateforme facilite les transitions entre les outils d'imagerie, assure la compatibilité avec une vaste gamme d'endoscopes et offre une conception compacte permettant une utilisation en cabinet et en soins ambulatoires.

Renforçant l'engagement d'Olympus envers le diagnostic et l'innovation centrée sur le patient, la plateforme vidéo VISERA™ S a été conçue pour améliorer la qualité d'image par rapport à son prédécesseur, le CV-170.1 En plus d'une fonction de prégel qui permet à la plateforme de capturer des images plus claires, la plateforme vidéo VISERA™ S peut également enregistrer des vidéos.

La plateforme vidéo s'intègre à l'enregistreur médical nCare™ et à la plateforme de gestion de contenu médical VaultStream™ d'Olympus, ce qui permet aux médecins de capturer des enregistrements clairs et de générer un dossier complet de procédure qui peut être consulté et partagé à partir de différents sites d'une installation médicale.

Ces dernières années, les hôpitaux canadiens transfèrent davantage d'interventions non urgentes dans des cliniques et des cabinets de médecins afin de réduire le stress et les temps d'attente des salles d'opération.

« Alors que l'on observe de plus en plus d'actes médicaux réalisés en ambulatoire et en cabinet, Olympus Canada s'efforce d'aider les médecins à réaliser des procédures et des économies grâce à des solutions souples comme la plateforme d'imagerie VISERA™ S », a déclaré Lara Shub, directrice principale du marketing pour le groupe des systèmes médicaux chez OCI. « Avec des applications ORL et urologiques, VISERA™ S peut permettre des économies en offrant une compatibilité avec une large gamme d'endoscopes. Il favorise également l'efficacité des procédures et des flux de travail en combinant plusieurs modalités d'imagerie dans une seule plateforme et la capacité de recueillir et de partager les données des patients à partir d'un seul système. »

Lampe stroboscopique

La plateforme vidéo VISERA™ S offre une large compatibilité avec les endoscopes flexibles et rigides, y compris les rhinolaryngoscopes vidéo diagnostiques et thérapeutiques.

Le mode stroboscopie intégré peut être activé avec une mise à niveau logicielle disponible via un port mémoire portable. Un examen par stroboscopie permet à un spécialiste ORL d'examiner la surface de la muqueuse autour des cordes vocales et de détecter de petits changements de vibration, lorsqu'il existe des doutes diagnostiques entourant les lésions des cordes vocales.

Urologie et technologie NBI™

La plateforme d'imagerie VISERA™ S est compatible avec les têtes de caméra HD, les urétéroscopes flexibles et les vidéoscopes cysto-néphro flexibles HD tels que le CYF-VH HD.

La plateforme vidéo VISERA™ S est conçue pour améliorer la couleur, la résolution et la profondeur de champ afin de fournir une vision claire des structures vasculaires fines.1 Offerte de série sur la nouvelle plateforme d'imagerie, la technologie NBI™ réduit de 37 % la probabilité de récurrence du cancer de la vessie non-musculo-invasif (NMIBC) sur une période de 12 à 35 mois2.

La technologie NBI n'est pas destinée à remplacer le prélèvement histopathologique comme moyen de diagnostic.

Le VISERA™ S Video System Center n'est pas conçu pour les applications cardiaques. D'autres combinaisons d'équipements peuvent causer une fibrillation ventriculaire ou affecter gravement la fonction cardiaque du patient. L'utilisation inappropriée d'endoscopes peut entraîner des blessures, des infections, des saignements et des perforations chez les patients. Les indications complètes, des contre-indications, des avertissements et des mises en garde sont disponibles dans les instructions d'utilisation.

Pour en savoir plus sur les portefeuilles complets d'Olympus pour l'ORL et l'urologie, veuillez consulter les pages des produits ORL et d'urologie.

