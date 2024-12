Olympus Canada reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto

RICHMOND HILL, Ontario, 3 décembre 2024 /CNW/ - Olympus a annoncé aujourd'hui qu'Olympus Canada Inc. avait été désignée comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour la huitième année consécutive. Le concours Les meilleurs employeurs du Grand Toronto reconnaît les employeurs qui ont des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques d'avant-garde en milieu professionnel.

Le technicien d’Olympus Canada, Yan Wang, travaille au remplacement du couvercle d’extrémité distal. Olympus Canada est reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto.

Lorsqu'elle a rejoint à Olympus Canada en tant que représentante des ventes en chirurgie et ORL, Marie-Christine Asselin a déclaré qu'elle avait grandement bénéficié de l'aide de son prédécesseur, qui a intégré un nouveau poste au sein d'Olympus et, plus tard, du Programme des leaders émergents nord-américains d'Olympus. Le programme est conçu pour développer les talents en matière de leadership des ventes au sein de l'organisation, en sortant du parcours traditionnel de promotion entre pairs et dirigeants et en développant un nouveau bassin de talents qui aideront à faire progresser la mission de technologie médicale d'Olympus.

« J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui ont une vaste expérience au sein de l'entreprise, a déclaré M. Asselin. « Il existe une solide culture de collaboration qui m'a permis d'apprendre rapidement, ce qui a une incidence positive sur mon travail.

Kevin Treuer, gestionnaire, Exploitation des centres de distribution, a salué les occasions de perfectionnement et de formation qui offrent aux employés une exposition aux diverses unités d'affaires d'Olympus et la possibilité de développer des rôles de leadership.

M. Treuer a déclaré que les valeurs fondamentales d'Olympus s'appliquent non seulement aux patients et aux clients, mais aussi aux employés et servent d'objectif unificateur.

« Chaque équipe élabore une charte pour montrer comment elle maintiendra les valeurs fondamentales que sont l'orientation patient, l'innovation, l'impact, l'empathie et l'intégrité », a-t-il déclaré. « Cela nous donne un objectif commun, et nous sommes solidaires les uns avec les autres.

Les rédacteurs chez Mediacorp classent les employeurs en fonction de huit critères : 1) le milieu de travail physique; 2) le climat de travail et les activités sociales; 3) les avantages sociaux en matière de santé, de finance et de famille; 4) les vacances et les congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement des compétences; et 8) la participation communautaire.

Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine pour déterminer quelles entreprises offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes. Les avantages sociaux des employés d'Olympus pris en considération pour le prix comprennent :

Option de travail à domicile pour certains employés

Prestation de 1 500 $ pour les professionnels en santé mentale

Rémunération complémentaire des congés d'adoption à 100 %

Maximum de 5 250 $ de subventions pour frais de scolarité non connexes

2 000 $ (maximum) de dons de bienfaisance jumelés par employé

Deux jours de bénévolat payé.

Pour en savoir plus sur Olympus Canada, consultez le site olympuscanada.com.

À propos d'Olympus Canada

Olympus se passionne pour la création de solutions axées sur le client. Depuis plus de 100 ans, Olympus s'efforce de rendre la vie des gens plus saine, plus sécuritaire et plus satisfaisante en aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies. Olympus Canada Inc. (OCI), une filiale d'Olympus Corporation of the Americas, gère les activités et l'effectif de l'entreprise partout au Canada dans des fonctions comme la vente, le marketing, le service et le soutien. Basée à Richmond Hill, en Ontario, OCI s'est engagée à veiller au perfectionnement de ses employés et à soutenir nos collectivités locales. Pour en savoir plus, consultez le site olympuscanada.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571281/Olympus_Corporation_of_the_Americas_GTE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774929/Olympus_Logo.jpg

SOURCE Olympus Corporation of the Americas

PERSONNE-RESSOURCE : Jennifer Bannan, [email protected]