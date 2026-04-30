Le plus grand match de soccer sur table humain donnera le coup d'envoi d'un nouvel essor pour le magnifique sport en Ontario

TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - En tant que supportrice officielle de Toronto à titre de ville hôte de la Coupe du monde 2026, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) profite de l'occasion pour tenter de s'inscrire dans le livre des records et, ce faisant, donner en retour à la communauté du soccer. En mai, OLG tentera officiellement un record GUINNESS WORLD RECORDSMC pour le plus grand match de soccer sur table humain.

Quand : le samedi 23 mai 2026. La cérémonie d'ouverture commence à 10 h.

Où : Humber Polytechnic Lakeshore Campus Ouest, 19, chemin Colonel Samuel Smith Park, Etobicoke (Ontario)

Les membres du public sont invités à assister à la tentative de record qui aura lieu pendant l'événement Portes ouvertes Toronto.

Le soccer sur table humain est exactement ce que cela laisse entendre : une version grandeur nature du jeu de table classique. Les joueurs doivent se tenir à la barre devant eux tout en bottant le ballon à leurs coéquipiers pour tenter de marquer dans le filet adverse. Pour obtenir un titre officiel GUINNESS WORLD RECORDS, 250 participants s'affronteront dans un stade de 45,72 m x 20,73 m (150 pi × 68 pi) spécialement construit pour l'occasion. Un évaluateur du Guinness World Records sera présent pour confirmer l'accomplissement.

« Cet été, nous accueillerons les amateurs de partout dans le monde pour vivre le meilleur du soccer ici en Ontario, a indiqué Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux. La tentative de record GUINNESS WORLD RECORDS est la façon parfaite de donner le coup d'envoi des sensations fortes et de montrer au monde à quel point les Ontariens sont passionnés par ce magnifique sport. »

« Le soccer est centré sur le travail d'équipe, l'énergie et l'expérience partagée, et une tentative de record du monde de soccer sur table humain donne vie à ces éléments d'une manière amusant et inoubliable, a déclaré Neil Lumsden, ministre des Sports. Alors que la province s'apprête à ouvrir ses portes au monde entier, les événements comme celui-ci suscitent de l'engouement pour le tournoi et mettent en valeur la passion des Ontariens pour le jeu. »

L'événement célébrera aussi les partenariats d'OLG avec le programme Soccer for All Legacy de la Ville de Toronto et avec Ontario Soccer visant à développer et à soutenir le soccer local dans les collectivités de la province. Grâce aux joueurs d'OLG, ces organisations pourront offrir davantage d'occasions aux gens de jouer, d'apprendre et de se rapprocher par le sport, ce qui comprend la formation d'entraîneurs de base et d'arbitres de match pour répondre à l'engouement croissant pour le soccer dans la province.

« Donner en retour à l'Ontario est au cœur de tout ce que nous faisons, et tout cela grâce à nos joueurs, a affirmé Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Nous savons que le soccer peut avoir tout un impact positif sur nos collectivités, et nous sommes donc extrêmement reconnaissants envers nos joueurs pour leur contribution à bâtir un avenir meilleur pour ce sport dans notre province. »

En tant que supportrice officielle de Toronto à titre de ville hôte de la Coupe du monde 2026, OLG fera aussi vivre des expériences inoubliables lors du FIFA Fan FestivalMC de Toronto au site historique national de Fort York et au Bentway à certaines dates du 11 juin au 19 juillet 2026.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 64 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur X @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Avec vous, de jeu en jeu

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English

Cliquez ici si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG

INFORMATION : RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716